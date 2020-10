"Ich werde regelmäßig an der Bushaltestelle stehen gelassen", sagt Martin Reidinger, der auf einen Rollstuhl angewiesen ist und sich an die OÖN gewandt hat. Zuletzt geschehen am Donnerstag. Es ist 12.15 Uhr, der Postbus der Linie 312 fährt auf dem Marktplatz Gallneukirchen vor. Martin Reidinger hat einen beruflichen Termin in Linz. Doch der Bus fährt ohne ihn ab, weil der zum Einstieg nötige Lift nicht funktioniere. "Der Fahrer hat es gar nicht probiert, er hat gemeint, er bekommt den Lift