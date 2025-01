Burschenbundball in Linz: Wo es am Samstag zu Verkehrsbehinderungen kommt

Die Polizei wird wieder mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort sein (Archivbild).

Der alljährliche Burschenbundball, der heuer am 1. Februar im Palais Kaufmännischer Verein in Linz stattfindet, veranlasst auch wieder das Bündnis "Linz gegen Rechts" gegen das "Vernetzungstreffen für Rechtsextreme mit Eliten aus Politik und Wirtschaft" zu demonstrieren. Angemeldet ist die Demonstration am Samstag bei der Polizei zwischen 17.30 und 21 Uhr mit 350 bis 500 Teilnehmern. Der Marsch soll vom Ars Electronica Center über Nibelungenbrücke, Hauptplatz, Taubenmarkt und Landstraße zum Martin Luther-Platz führen.

Wegen der Demonstration wird zwischen 17 und 23 Uhr der Straßenbahnverkehr der Linien 1, 2, 3 und 4 zwischen den Haltestellen Hauptbahnhof und Sonnensteinstraße bzw. Landgutstraße eingestellt, teilte die Linz AG mit. Einzig die Pöstlingbergbahn verkehrt im Normalbetrieb. Für die Dauer der Unterbrechung wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Fahrgäste auf dem Weg Richtung Landgutstraße werden ab der Haltestelle Hauptplatz auf die Linie 50 verwiesen. Auf den Linien 26 und 27 kann es im Bereich Taubenmarkt und Promenade zu Behinderungen und kurzfristigen Umleitungen des Verkehrs kommen.

Sperre für Individualverkehr und Platzverbot

Aber nicht nur für den öffentlichen Verkehr gibt es Einschränkungen, auch Autofahrer müssen ausweichen. Die Landstraße ist von 17 bis etwa 23 Uhr zwischen Goethestraße und Gerstnerstraße auch für den Individualverkehr gesperrt. Während des Demonstrationszuges wird es zu kurzfristigen Sperren entlang der Route kommen.

Rund um den Palais Kaufmännischer Verein gilt ab 17 Uhr – wie schon in den Vorjahren – wieder ein Platzverbot. Es betrifft Teile der Landstraße und der Bismarckstraße, den City Park und die Tiefgarage Park Inn auf allen Etagen einschließlich ihrer Zufahrtswege. Die Verordnung werde aufgehoben, "sobald keine Gefährdung mehr zu befürchten ist", spätestens jedoch am Sonntag um 5 Uhr früh.

Hier gilt das Platzverbot:

Bild: LPD OÖ

