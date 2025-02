2 Burschen aus Oberösterreich fuhren in die Steiermark und stahlen Auto

Damit fuhren sie nach Oberösterreich, ließen drei andere Jugendliche (ebenfalls aus dem Bezirk Kirchdorf) zusteigen und wurden dann von einer Polizeistreife auf der A1 bei Oed (NÖ-Bezirk Amstetten) gestellt. Ein 15-Jähriger, der den Pkw gesteuert hatte, wurde festgenommen, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Mittwoch mit.

Ersten Ermittlungsergebnissen zufolge dürften zwei der Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Weißenbach bei Liezen gefahren sein. Dort entdeckten sie gegen 2.40 Uhr vor einem Wohnhaus einen unversperrten Pkw. Der Zündschlüssel befand sich im Fahrzeug. Die Burschen nahmen das Auto in Betrieb und fuhren zurück nach Oberösterreich. In Kirchdorf-Umgebung stiegen drei weitere Jugendliche in den gestohlenen Pkw. Die fünf Oberösterreicher fuhren dann Richtung Wien weiter, wobei der jüngste in der Runde steuerte. Einer der Mitfahrer (16) stieg im Bereich Kirchdorf aus.

Bundesländerübergreifende Fahndung

Inzwischen war die Polizei alarmiert und eine bundesländerübergreifende Fahndung eingeleitet worden. Autobahnpolizisten aus Amstetten sahen gegen 9.30 Uhr den gestohlenen Pkw auf der Westautobahn in Richtung Wien. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt wurde der Wagen bei der Abfahrt Oed gestoppt. An der Fahndung waren die Autobahnpolizei Amstetten, die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität Oberösterreich und die Polizeiinspektion Kirchdorf an der Krems beteiligt. Die Außenstelle Niklasdorf des Landeskriminalamtes Steiermark übernahm die weiteren Ermittlungen. Die Burschen wurden laut Polizei bereits alle im Beisein ihrer Erziehungsberechtigten und Rechtsbeiständen vernommen. Die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete schließlich die Einlieferung des 15-Jährigen in die dortige Justizanstalt an. Die anderen Burschen wurden angezeigt.

