Bundesheereinsatz in Inzersdorf

"Es läuft alles nach Plan", sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. Bis Juni werden dort rund 250 Soldaten und Zivilbedienstete ihren Einsatz versehen. Die eigentliche Belegschaft ist unterdessen in Quarantäne. "Derzeit läuft eine Einweisung durch die Post. Die erste Schicht beginnt dann um 16 Uhr und läuft bis 22 Uhr", berichtete der Sprecher. Zu den Aufgaben der Soldaten und Zivilbediensteten gehören etwa das Sortieren von Paketen und das Beladen von Lkw. Das Gelände in Inzersdorf steht nunmehr unter Quarantäne und wird von einer Security-Firma bewacht. Der Einsatz des Bundesheeres bei der Post AG war notwendig geworden, da es im Logistikzentrum in Hagenbrunn (Bezirk Korneuburg) und im Postzentrum Wien-Inzersdorf eine Häufung von Coronavirus-Erkrankungen bei den Mitarbeitern gab. Die beiden Standorte sind Teil eines Clusters in Wien und Niederösterreich, wobei auch Leiharbeitsfirmen im Fokus stehen.

