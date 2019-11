Bundesheer: Unfall bei Übung

ALLENTSTEIG. Zu einem Unfall mit zwei verletzten Soldaten ist es am Dienstag im Rahmen der multinationalen Übung "European Advance 2019" am Truppenübungsplatz Allentsteig in Niederösterreich gekommen. Insgesamt waren sechs Personen - fünf Österreicher und ein Deutscher - bei dem Zwischenfall mit einem Pandur Radpanzer kurz nach 16.00 Uhr involviert, bestätigte ein Heeressprecher.

Alle sechs Beteiligten wurden zur medizinischen Abklärung ins Krankenhaus gebracht, die zwei Verletzten stationär aufgenommen. Alle anderen - darunter auch der deutsche Soldat - wurden entlassen, teilte das Bundesheer mit. Die Angehörigen wurden verständigt, eine Untersuchungskommission des Militärkommandos eingesetzt. Beim gepanzerten Unfallfahrzeug handelte es sich um einen Pandur des Jägerbataillons 17 aus Strass in der Steiermark.