Bundesheer und Feuerwehr räumen Dächer in Oberösterreich

HALLSTATT, OBERTRAUN, GOSAU. In Oberösterreich stehen Bundesheer und Feuerwehren im Pyhrngebiet und in Gosau im Einsatz, um den Schnee von gefährdeten Dächern zu räumen. Durch den einsetzenden Regen steigt der Zeitdruck.

Nach dem Einsturz des Daches einer Produktionshalle in Rosenau am Hengstpass (Bezirk Kirchdorf an der Krems) haben auch am Freitag hunderte Einsatzkräfte weitere Dächer des Unternehmens abgeschaufelt. Bild: www.laumat.at

Zahlreiche Verkehrswege sind wegen Lawinengefahr, Schneedruck und umgestürzten Bäumen gesperrt, vor allem im Salzkammergut und Mühlviertel.

Das Militärkommando Oberösterreich schickte 300 Soldaten aus, um Dächer von Schnee zu befreien. Wie am Freitag arbeiteten die Helfer in Ebensee, wo es eine 50.000 Quadratmeter-Halle abzuschaufeln gilt sowie in Rosenau am Hengstpass (Bezirk Kirchdorf) und Edlbach. Am Donnerstag war in Rosenau das Dach eines Holz verarbeitenden Betriebes eingestürzt. Der am Samstagvormittag einsetzende Regen würde den Schnee schwerer machen und die Situation verschärfen, erklärte Oberstleutnant Gerhard Oberreiter, Sprecher des Militärkommandos Oberösterreich.

Auch in Gosau (Bezirk Gmunden) schaufelten Militär und rund 60 Feuerwehrkräfte aus dem Bezirk Braunau Schnee von gefährdeten Dächern, berichtete die Polizei Bad Goisern. Die Pass Gschütt Straße zwischen Gosau und Gosauzwang bleibe voraussichtlich bis Montag gesperrt, Gosau war aber von Salzburg her erreichbar, der Pass Gschütt offen.

Der Pyhrnpass in die Steiermark war am Samstag von Spital am Pyhrn bis Liezen gesperrt, ebenso der Koppenpass und die Salzkammergutstraße (B145) zwischen Ebensee und Bad Ischl. Nach zwei Lawinensprengungen am Pyhrn und in Ebensee am Freitag herrschte am Samstag kein Flugwetter, so dass nur Flüge zur Wartung in die Werkstatt vorgenommen wurden.

Hallstatt und Obertraun nicht mehr abgeschnitten

Die beiden Dachsteingemeinden Hallstatt und Obertraun sind seit gestern Nachmittag wieder mit dem Auto erreichbar. Drei Tage lang musste die Straßenzufahrt wegen der hohen Lawinengefahr gesperrt werden, die Orte wurden mit Schiffen der Feuerwehr und der Wasserrettung versorgt.

Nach wie vor gesperrt blieb gestern die Zufahrt nach Gosau. Die dritte Dachsteingemeinde ist derzeit nur über den Pass Gschütt von der Salzburger Seite aus erreichbar. Ebenso gesperrt bleibt vorerst die B145 Salzkammergut-Bundesstraße zwischen Ebensee und Bad Ischl. Zwar konnte das Bundesheer gestern zwei Lawinen über der Straße sprengen, doch dabei ging nicht so viel Schnee ab, wie erhofft. Deshalb besteht die Sorge, dass der Hang wieder gefährlich wird, wenn es zu regnen beginnt.

In Hallstatt und Obertraun war die Bevölkerung gestern über die Aufhebung der Sperre erleichtert. "Für Hallstatt selbst bestand keine Gefahr", sagt Christoph Preimesberger, Mitglied der örtlichen Lawinenkommission. "Nur zwei Häuser stehen zum Teil unter Lawinenhängen. Die Hausbewohner wurden angewiesen, sich in anderen Gebäudeteilen aufzuhalten." Die Versorgung des Ortes mit Lebensmitteln am Wasserweg wurde in den vergangenen drei Tagen über das Gemeindeamt koordiniert. Den Hallstättern fehlte es an nichts. Nur der örtlichen Tankstelle drohte der Sprit auszugehen.

"Leider kommt noch Schnee"

Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) machte sich gestern selbst ein Bild von der Situation im Ort. Er wurde mit dem Boot der Wasserrettung über den Hallstättersee gefahren. Stelzer bedankte sich bei den Verantwortlichen im Ort und bei allen Einsatzkräften, die in den vergangenen Tagen fast rund um die Uhr im Einsatz waren. "Leider müssen wir in den kommenden Tagen noch mit Schnee rechnen", sagte er. (ebra)

