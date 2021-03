Bundesheer sprengte Felsen am Fuß des Traunsteins

Exakt um 10.58 Uhr zündete Vizeleutnant Christian Eilmannsberger 120 Gramm Nitrozellulosepulver. Der Felsblock erzitterte, brach langsam in sich zusammen, und sieben Tonnen Gestein rutschten zehn Meter in die Tiefe, wo ein stählernes Fangnetz es auffing. Auch wenn es unspektakulär aussah: Das Sprengkommando des Bundesheeres leistete am Freitag ganze Arbeit in Gmunden und erlöste die Bergrettung am Fuß des Traunsteins aus einer gefährlichen Lage.

Seit Samstag drohte der tonnenschwere Felsblock auf die erst vor zwei Jahren erneuerte Einsatzzentrale der 49 Bergrettungsmitglieder zu stürzen. Der Frost-Tau-Wechsel im Februar hatte den Felsen in der Steilwand gelockert. Die Ortsbezeichnung "Unterm Stein" hatte einige Tage lang eine beängstigende Aktualität. Die Bergrettung konnte ihre Mannschaftsräume nicht mehr benutzen.

Noch am Wochenende forderte die Stadtgemeinde Gmunden die Hilfe des Bundesheeres an. In den vergangenen beiden Tagen arbeiteten zwölf Mann des Hörschinger Baupionierzugs am Traunseeufer. Mit dabei auch Sanitäter und Vizeleutnant Eilmannsberger, seit 1992 Bundesheer-Sprengmeister.

Schwieriges Gelände

Der Fall war für ihn nichts Spektakuläres. Seine Einheit übt sonst Sprengungen unter Wasser oder das vorsichtige Sprengen von Mauern, hinter denen verschüttete Verletzte vermutet werden. Im Ernstfall werden hin und wieder auch Fliegerbomben zerstört. "Hier ging es nur darum, den Felsbrocken so zu erschüttern, dass er zerbricht und kontrolliert abrutscht", sagt Eilmannsberger. "Das Problem für uns lag eher im schwierigen Gelände und in der Absicherung."

Oberösterreichs Militärkommandant Brigadier Dieter Muhr, der die Aktion am Traunseeufer persönlich beobachtete, ist über Einsätze dieser Art nicht unglücklich. "Zum einen ist es eine Möglichkeit zu zeigen, was das Bundesheer kann", sagt er. "Zum anderen ist ein echter Einsatz immer auch eine gute Trainingsmöglichkeit für uns."

Der hinzugezogene Geologe Günter Moser ist erleichtert. "Hier war wirklich Gefahr in Verzug", sagt er. "Das Haus unter der Wand war nicht mehr sicher."

Artikel von Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut e.brandner@nachrichten.at