Bundesheer investiert 220 Millionen in Bauvorhaben

Mit dem Spatenstich für die Generalsanierung der Zehner-Kaserne in Ried/I. startete Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (VP) gestern ein großes Bauprogramm in Oberösterreich. "Was die Sanierungen in den Kasernen betrifft, steht Oberösterreich in den nächsten Jahren sehr im Fokus. Hier werden wir insgesamt 220 Millionen Euro investieren", sagte Tanner im OÖN-Gespräch. Allein der erste Bauabschnitt in Ried mache zehn Millionen Euro aus.