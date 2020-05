Bundesheer bei der Post im Einsatz

Bei den flächendeckenden Tests wurde mittlerweile bei 65 von 371 Mitarbeitern eine SARS-COV-2-Infektion diagnostiziert. Man wird darum die Post bis Ende Mai im Verteilzentrum unterstützen, bestätigte Bundesheer-Sprecher Michael Bauer. In drei Schichten zu je 90 Soldaten wird das Heer 14 Tage lang der Post im Paketzentrum unter die Arme greifen.

Alle Mitarbeiter des Zentrums wurden auf das Coronavirus getestet. Am Freitag befanden sich rund 30 Prozent der Beschäftigten im Krankenstand. Dies umfasse jedoch nicht nur Covid-19-Fälle. Auch in anderen Logistikzentren sind Infektionen aufgetreten. Laut Medienberichten sind im Postverteilzentrum Wien-Inzersdorf 70 von 650 Mitarbeitern infiziert. In der Logistikzentrale eines Möbelhauses in Floridsdorf sollen sechs Mitarbeiter erkrankt sein.

Nach Angaben der Post besteht keine Infektionsgefahr durch Briefe oder Pakete, die aus dem Verteilerzentrum Hagenbrunn zugestellt wurden. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) habe das klargestellt.

