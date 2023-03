Bundesforste: 1,4 Millionen neue Lärchen, Tannen und Fichten

Vermehrt Stürme, Trockenheit und Schädlinge wie der Borkenkäfer: Die Auswirkungen der Klimakrise machen den heimischen Wäldern schwer zu schaffen. Im heurigen Jahr wollen die Österreichischen Bundesforste (ÖBf) mit Sitz in Purkersdorf in Niederösterreich insgesamt 1,4 Millionen Jungbäume setzen.

Die gezielten Aufforstungen in 120 Forstrevieren sollen die Wälder, in denen große Schäden entstanden sind, verjüngen. "Der Wald der Zukunft soll ein bunter, artenreicher Mischwald sein, der Umwelteinflüssen besser standhalten kann und weniger anfällig für Schädlinge ist", sagt der Vorstandssprecher der Bundesforste, Georg Schöppl.

Ein "klimafitter" Wald

Von den knapp 14 Millionen Euro, die für die Pflege der Wälder für heuer veranschlagt wurden, werden fast sechs Millionen für die Bekämpfung des Borkenkäfers verwendet. Bereits jetzt werden hunderte Borkenkäfer-Fallen ausgelegt.

35 verschiedene Baumarten werden die Bundesforste in ihren Wäldern pflanzen. 40 Prozent aller Setzlinge werden Lärchen sein. Das Ziel, die Wälder "klimafit" zu machen, soll auch mit dem Pflanzen von 80.000 Eichen gelingen: Die Bäume sind aufgrund ihrer Resistenz gegen Trockenheit besonders gut geeignet, immer heißere Sommer zu überstehen.

Etwa die Hälfte der 1,4 Millionen Jungbäume – je 350.000 Stück – wird in Ober- und Niederösterreich gesetzt. Die Aufforstungsarbeiten in Oberösterreich werden sich laut den Bundesforsten auf Wälder nördlich des Mondsees, auf das Höllengebirge und die Region Molln konzentrieren.

Auf rund 20 Versuchsflächen in Niederösterreich, Kärnten und der Steiermark werden in Zusammenarbeit mit der Wiener Universität für Bodenkultur sogenannte Hydrogele getestet. Die ökologisch abbaubaren Granulate werden mit den Setzlingen eingepflanzt. Sie können ein Vielfaches ihres Gewichts an Regenwasser aufnehmen und während Trockenperioden dosiert wieder an die Pflanze abgeben.

