Bundesbehörden auf dem Land? Gesetz schreibt Standortprüfung vor

Der Bundesrat hat über einen Gesetzesantrag abgestimmt, der bei der Ansiedlung von Behörden eine Prüfung vorschreibt, ob ein Standort außerhalb Wiens nicht gleichwertig oder besser geeignet wäre.

68 von 72 Bundesbehörden und -agenturen befinden sich derzeit in Wien. „Eine derartige Konzentration ist im EU-Raum ansonsten beispiellos“, sagt Gottfried Kneifel, Geschäftsführer der Initiative Wirtschaftsstandort Oberösterreich (IWS).

Der Gesetzesantrag an den Nationalrat, der nun im Bundesrat beschlossen wurde, hat das Potenzial, diese Behördenstruktur ins Wanken zu bringen. Sollte der neu konstituierte Nationalrat zustimmen, dann müsste künftig bei der Ansiedlung von Bundesbehörden eine Gleichwertigkeitsprüfung durchgeführt werden. Der Bundesrat sieht in diesem Gesetz eine Möglichkeit, „zur Stärkung strukturschwacher Regionen beizutragen“. Das neue Gesetz schreibt vor, dass „eine ausgewogene Verteilung (…) aller Ämter (…) auf das gesamte Bundesgebiet sicherzustellen ist“.

Kneifel rechnet fest mit der Zustimmung des Nationalrats: „Der Antrag wird von den Klubs der ÖVP, FPÖ und Grünen unterstützt. Nur die SPÖ lehnt den Entwurf ab.“

Die Dezentralisierung von Behörden, die mit diesem Gesetz angestrebt wird, ist in anderen EU-Ländern seit Jahrzehnten gelebte Selbstverständlichkeit. Beispiel Deutschland: Dort tagen die Verfassungsrichter in Karlsruhe, die Bundesbank hat ihren Sitz in Frankfurt, und das Kraftfahrt-Bundesamt steht in Flensburg. Bei unseren Nachbarn sind die Bundesbehörden auf alle Bundesländer verteilt.

Wie viel Potenzial in der Verlagerung der Verwaltung steckt, zeigt eine Studie des Linzer Volkswirtschaftsprofessors Friedrich Schneider. Er zog den Bundesrechnungshof, die Statistik Austria und das Bundesumweltamt als Beispiele heran.

Allein diese drei Behörden beschäftigen zusammen mehr als 1500 Mitarbeiter und haben ein Budget von mehr als 130 Millionen Euro (Stand 2015). Sachausgaben und die Kaufkraft der Beschäftigten würden im Umfeld der Behörden zusätzlich 700 bis 800 Arbeitsplätze schaffen. (hip)