Bund soll kräftig mitzahlen, damit Linz endlich zweite Schienenachse bekommt

LINZ. In der Zwischenzeit will die Stadt auf der künftigen Trasse Busse der Linz AG einsetzen

Geredet wird seit mehr als einem Jahrzehnt über den Bau einer zweiten Schienenachse in Linz. Sobald es aber um die konkrete Umsetzung des wichtigsten Projektes im öffentlichen Verkehrsnetz der Landeshauptstadt geht, werden die Aussagen vage.

Land und Stadt schieben sich wechselseitig die Schuld daran zu, dass das 410-Millionen-Euro-Projekt (280 Millionen Euro für die Achse, 130 Millionen Euro für die Einbindung der Mühlkreisbahn) zwar wiederholt angekündigt wurde, Umsetzungsschritte samt konkretem Zeitplan aber bis heute fehlen.

Nun kommt wieder Bewegung in die Sache. Die Stadt Linz will auf der geplanten Strecke als Zwischenlösung Busse fahren lassen. "Auch wenn wir morgen mit der Umsetzung der zweiten Schienenachse beginnen würden, dauert es mindestens acht Jahre, bis die Straßenbahn dort fahren kann", sagt der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP). Das sei weder für die Einpendler noch für die Linzern zumutbar.

"Deshalb haben Planungsstadtrat Markus Hein und ich die Linz AG damit beauftragt, ein intelligentes und schnelles Bussystem auszuarbeiten." Von einer neuen Buslinie bis zu einer zusätzlichen Busspur in der Gruberstraße ("Es hat ja keinen Sinn, wenn die Busse dort wieder im Stau stehen würden") sei alles möglich, sagt Luger.

Buskonzept Ende März

Spätestens Ende März solle das Konzept der Linz AG vorliegen, damit "möglichst schnell, ganz sicher noch heuer" Busse dort fahren können, wo frühestens 2027 dann die neue Straßenbahnachse verlaufen wird.

Doch wann beginnt endlich die 30 Millionen Euro teure Detailplanung für die zweite Schienenachse? Denn bisher gibt es nur eine Grobplanung, die die Linz AG erstellt hat. "Wir beginnen sofort zu planen, sobald die Finanzierung steht", sagt Luger.

Und genau die Finanzierung des Megaprojektes ist es, an der die Schienenachse bisher gescheitert ist. Zwar haben Stadt und Land 2014 vereinbart, sich die Kosten im Schlüssel 55 zu 45 Prozent zu teilen. Doch beiden Gebietskörperschaften fehlt das Geld.

Abhilfe soll ein kräftiger Zuschuss von Bundesseite schaffen. Denn Infrastrukturminister Norbert Hofer (FP) hat ab 2020 eine "Nahverkehrsmilliarde" im Budget, die für ÖV-Projekte in Ballungsräumen reserviert ist. Möglichst viel davon will Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP) nach Oberösterreich holen – auch für die zweite Schienenachse.

"Bus ist kein Ersatz"

Für Steinkellner und Luger ist klar, dass die Buslösung kein Ersatz für die zweite Schienenachse sein kann. Nur mit ihr sei es möglich, dass die Mühlkreisbahn und die geplante Stadtbahn nach Pregarten, wie auch die Linzer Lokalbahn in das städtische Verkehrsnetz eingebunden werden können.

Die unterirdische Führung, die vom Rechnungshof als zu teuer kritisiert worden war, hält Steinkellner auf jeden Fall für zukunftsfähiger, wie er den OÖN sagt. Allerdings sei dies eine politische Entscheidung.

Warum die zusätzliche Schienenachse so wichtig ist

Die zweite Schienenachse, seit 2010 als Projekt auf dem Tisch, gilt als entscheidend für das öffentliche Verkehrsnetz in Linz. Für die Linz AG Linien ist die Trasse über die neue Donaubrücke und die Gruberstraße bis zum Hauptbahnhof wichtig, um das sich derzeit zu einem neuen Stadtteil entwickelnde Industrie- und Hafenviertel besser, bequemer und schneller an das öffentliche Verkehrsnetz anzubinden. Gleichzeitig wird damit die Straßenbahnlinie durch die Landstraße entlastet.

Zu den Stoßzeiten hat das Bild von auf der Nibelungenbrücke im Stau stehenden Straßenbahnen längst symbolischen Charakter. Es ist unmöglich, den Takt der Straßenbahnen in der Morgenspitze noch dichter zu gestalten und somit mehr Menschen zu transportieren.

Mit der zweiten Schienenachse gäbe es eine Alternative, und all jene, die in den Osten der Stadt müssen, könnten so ohne Umsteigen ihre Ziele erreichen.

Mit der von Landesrat Günther Steinkellner gewollten Durchbindung der Mühlkreisbahn (und damit auch der geplanten Stadtbahn nach Pregarten) können Pendler auf diese Weise direkt und schnell zum Hauptbahnhof gelangen. Die Regionalbahnen würden somit den gesamten Zentralraum an das Linzer Verkehrsnetz anbinden. Und erst mit der zweiten Schienenachse könnte auf dem stark frequentierten Hauptbahnhof die Taktung der S-Bahnen erhöht werden, sagt Verkehrsstadtrat Hein (FP).



