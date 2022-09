3,3 Millionen Euro sollen Oberösterreichs Feuerwehren absichern

Oberösterreichs Feuerwehren und Gemeinden dürfen sich über 3,3 Millionen Euro Entlastung freuen. So hoch ist der OÖ-Anteil an dem 20 Millionen Euro schweren Feuerwehrpaket des Bundes. Die Mittel kommen aus dem Katastrophenfonds und stehen für Einsatzfahrzeuge und Pflichtausrüstung zur Verfügung. Allerdings bedeutet das nicht, dass auch um diesen Betrag zusätzlich Material angeschafft wird. Vielmehr sollen die von der Teuerung betroffenen Gemeinden entlastet und die notwendigen Investitionen in das Material der Feuerwehren abgesichert werden.

Energiekosten sind ausgenommen

Ausgenommen sind Investitionen in den laufenden Betrieb wie Treibstoff oder Heizkosten sowie für Feuerwehr-Gebäude. Da die Gemeinden für diese aufkommen, werden sie gemeinsam mit den Feuerwehren Sparpotenziale ausloten müssen. "Nicht jeder Raum muss 21 Grad haben", sagt Christian Mader, Bürgermeister von Schlatt und seit kurzem Präsident des OÖ-Gemeindebundes.

"Beachtlicher Verhandlungserfolg"

Oberösterreich war laut Feuerwehr-Landesrätin Michaela Langer-Weninger (VP) treibende Kraft bei den Verhandlungen mit dem Bund. Aus den ursprünglichen 15 Millionen Euro wurden so 20 Millionen. "Ein beachtlicher Verhandlungserfolg, den wir uns hartnäckig ausverhandelt haben und nun natürlich einzusetzen wissen", sagt Langer-Weninger. Die Planung der Mittelvergabe erfolgt in Abstimmung mit dem Gemeindebund und dem Landes-Feuerwehrkommando.

Reform der Förderstruktur

Das Land OÖ hat die zusätzlichen Mittel zum Anlass genommen, um die Förderung neu aufzustellen. Bei der Pflichtausrüstung ohne Großgeräte kommt statt einem Zuschuss des Landes-Feuerwehrkommandos ein Fixbetrag aus den neuen Mitteln. Dafür werden Großgeräte nur mehr vom Landes-Feuerwehrkommando gefördert. Bei der Co-Finanzierung der Einsatzfahrzeuge werden die Gemeinden entlastet. Auch der Ablauf wird vereinfacht: Waren bisher für Landeszuschuss, Bundeszuschuss und Feuerwehrpaket jeweils eigene Ansuchen erforderlich, reicht künftig ein Ansuchen für alles.