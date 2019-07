Bürgermeister wird bedroht, weil er bissigen Kampfhund einschläfern lässt

"Ich bin schon so lange im Geschäft, was ich da schon bedroht und beschimpft wurde, das gehört scheinbar dazu", reagiert Franz Allerstorfer (SP), Bürgermeister von Feldkirchen an der Donau, gelassen im Gespräch mit den OÖNachrichten. Denn seit der Ortschef am Freitag die Einschläferung des aggressiven Pitbull-Mischlings, der ein Kind schwer verletzt hatte, angeordnet hat, ist er von mehreren anonymen Anrufern bedroht worden.

"Sie haben mich als Hundemörder bezeichnet, gemeint, ich solle den Bescheid widerrufen, sonst wählen sie mich nicht mehr, oder auch, dass ich eingeschläfert gehöre", sagt Allerstorfer. In der Emotion würden sich die Leute an ihm abreagieren, das sei in seinen fast 16 Jahren als Bürgermeister immer wieder vorgekommen. Aber: "Was hätte ich machen sollen? Stellen Sie sich vor, der Hund kommt zu einem anderen Besitzer und beißt noch mal irgendwen und womöglich mit noch schlimmeren Folgen. Das kann man nicht verantworten, es gab keine andere Lösung."

Wie berichtet, hat der Pitbull-Mischling Tyson am Mittwoch in Ottensheim einen Zwölfjährigen in einem Waldstück angegriffen und am ganzen Körper gebissen. Der Bub ist schwer verletzt worden und wird im Kepler-Klinikum behandelt. Der eineinhalbjährige Hund, der erst seit zwei Monaten im Besitz eines 21-Jährigen aus Feldkirchen war, hatte bereits vier Wochen vor der Attacke auf das Kind einen Mann gebissen. Allerstorfer fordert daher eine Gesetzesnovelle. "Solche gelisteten Hunde dürfen nie in unerfahrene Hände kommen." (mpk)