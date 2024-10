Bürgermeister von Altenfelden: "Es ist einfach nicht zu begreifen"

"Also vor ungefähr zehn Jahren das Asylheim in Brand gesteckt wurde, dachte ich dass das schon heftig ist. Aber was ich jetzt erlebe, das ist nochmal eine Dimension schlimmer", sagt Altenfeldens Bürgermeister Klaus Gattringer. In seiner Gemeinde wurde am Montag in der Früh Franz Hofer, der Brügermeister von Kirchberg ob der Donau erschossen. Der mutmaßliche Täter, Roland Drexler, steht im Verdacht, danach auch in Arnreit den pensionierten Polizeibeamten Josef H. hingerichtet zu haben.