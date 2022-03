Budget für Straßenbau

Rund 6000 Kilometer Landstraße umfasst Oberösterreichs Landesstraßennetz, das ständig gewartet und modernisiert werden muss. Für den Straßenbau und die Instandhaltung steht im Jahr 2022 ein Budget von rund 160 Millionen Euro zur Verfügung, sagt Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP).

Besonders in der derzeitigen Krisensituation und aufgrund der steigenden Energiepreise sei es aktuell kaum möglich, langfristige Budgets für die Straßenprojekte Oberösterreichs zu fixieren. "Wir müssen jetzt schon an den Winter denken, es ist nicht klar, wie viel Streusalz oder Treibstoff für die Straßenmeistereien kosten wird", sagt Steinkellner.

Die wichtigsten Projekte bis 2027 sind unter anderem die Umfahrung Haid und der vierspurige Ausbau der B1 Wiener Straße. Die Details:

Umfahrung Haid

Die B139 Kremstalstraße ist die pulsierende Mobilitätsader auf der Achse Linz - Neuhofen - Kremstal. Als Teil des Maßnahmenbündels an der A1 West Autobahn wird die ca. 3 Kilometer lange Umfahrung Haid 2. Teil (inkl. vierstreifiger Ausbau des ein Kilometer langen, bestehenden 1. Teils aus dem Jahr 2009) und die Vollanschlussstelle A1 / A25 als das letzte Teilstück der B139 Kremstalstraße in Angriff genommen.

Am 14.02.2020 wurde die Anschlussstelle Traun zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) eingereicht. Zusätzlich wurde am 05.05.2020 das UVP-Verfahren für das Projekt B139 Umfahrung Haid seitens des Landes Oberösterreich gestartet. Nach Prüfung der Unterlagen durch die Behörde und deren Sachverständigen konnte eine öffentliche Auflage des Projektes stattfinden. Die Abhaltung der UVP-Verhandlung wird für Mitte 2022 erwartet.

Auch für den Öffentlichen Verkehr ist dieses Infrastrukturprojekt von großer Bedeutung. Neben dem sicheren Autobahnanschluss und der Umfahrung Haid ist in weiterer Folge auch die Straßenbahnverbindung bis nach Nettingsdorf vorgesehen. Hier soll mit Hilfe einer großen Park-and-Ride-Anlage ein effizienter ÖV-Knotenpunkt entstehen, der ein multimodales Verkehrsangebot gewährleistet. Grundvoraussetzung hierfür ist aber die realisierte neue Umfahrung. Erst dann bestehen auf der alten B139 die Platzverhältnisse für die Straßenbahnverbindung.

A7 Auhof

Eines der vorrangigen Ziele der neuen A7-Anbindung ist die Entlastung des Linzer Stadtteiles Auhof von dem aus der Altenberger Straße kommenden und zur Autobahn beziehungsweise in das Stadtzentrum führenden Durchzugsverkehrs. Die Umlegung der Altenberger Straße ist ein Teil des Gesamtprojekts „Neubau Halbanschlussstelle Auhof an die A7 Mühlkreis Autobahn“ zwischen den bestehenden Anschlussstellen Dornach und Treffling. Die neue Auf- und Abfahrt wird zwischen der B125 Prager Straße und der L1501 Altenberger Straße gebaut. Die Umlegung der L1501 Altenberger Straße ist essentieller Bestandteil des Gesamtprojektes, das von Seiten der ASFINAG koordiniert wird. Auch für die Radfahrer/innen sollen im Zuge dessen Verbesserungen entstehen.

A26 Westring

Die A26 Linzer Autobahn ist eines der wichtigsten Projekte zur Verbesserung der Verkehrslage in Linz sowie im Umfeld der oberösterreichischen Landeshauptstadt. Mit Errichtung der A26 wird künftig ein Großteil des Verkehrs auf die neue Autobahn verlagert und das städtische Straßennetz entlastet. Neben den Linzerinnen und Linzern profitieren künftig auch die Pendlerinnen und Pendler aus dem westlichen Mühlviertel, vor allem aus dem Bezirk Rohrbach, von der neuen Strecke. Zur Überquerung der Donau ist aktuell die Westring-Hängebrücke in Bau. Im Jahr 2024 soll die Brücke für den Verkehr freigegeben werden.

Vierstreifiger Ausbau der B1

Die B1 Wiener Straße ist eine stark frequentierte Strecke und verbindet Oberösterreich mit den Bundesländern Niederösterreich und Salzburg. Im gegenständlichen Bereich verbindet die B1 Linz und Wels und stellt somit eine wichtige Verkehrsverbindung in Oberösterreich dar. Die B1 Wiener Straße ist im Bereich zwischen der Autobahn A7 (Anschlussstelle Salzburger Straße) und der Autobahn A25 (Anschlussstelle Marchtrenk West) lediglich in zwei Abschnitten („Teilabschnitt Hörsching“ und „Teilabschnitt Machtrenk“) nicht vierstreifig ausgebaut. Um einen flüssigen Verkehrsablauf und damit die Verkehrssicherheit gewährleisten zu können, ist eine vierstreifige Ausbauvariante der B1 unerlässlich. Beim Amtsantritt 2015 war das Projekt noch in keinem Bauprogramm enthalten. Nun laufen seit September 2021 die Ausbauarbeiten für den rund 20,5 Mio. Euro teuren Teilabschnitt in Hörsching auf Hochtouren und noch heuer soll die Fertigstellung erfolgen.

Mattighofen-Munderfing

Derzeit verläuft der gesamte Durchzugsverkehr auf der B147 Braunauer Straße durch die Ortskerne von Mattighofen und Munderfing. Nicht nur durch die hohe Verkehrsbelastung, sondern auch durch die zu geringen Fahrbahnbreiten und die Vielzahl der Anbindungen an die B147 kommt es im Ortszentrum von Mattighofen laufend zu Verkehrsbehinderungen, Staus und leider auch Unfällen mit Personenschäden. Für den Bauabschnitt 2 wurden alle behördlichen Bewilligungsverhandlungen durchgeführt. Der straßenrechtliche Bewilligungsbescheid wurde von der Behörde erlassen. Die Grundeinlösen für den 2. Bauabschnitt wurden bereits begonnen und werden heuer gemeinsam mit den Grundeinlösen für den 3. Bauabschnitt fortgeführt. Ein Baubeginn ist in dieser Legislaturperiode geplant.

Umfahrung Pupping-Karling

Die verkehrliche Entlastung der Ortsgebiete Pupping und Karling (ca. 90 Prozent Verkehrsverlagerung), die Verbesserung des Verkehrsablaufes und die Gewährleistung der Verkehrssicherheit sind maßgebliche Elemente der Umfahrung Pupping-Karling. Aktuell werden noch Grundeinlösungsverhandlungen geführt, um die rechtlichen Voraussetzungen zur Realisierung des Bauvorhabens abschließen zu können. Eine Realisierung des Bauvorhabens ist in dieser Legislaturperiode im Jahre 2023 geplant.

Umfahrung Peilstein

Die B38 Böhmerwaldstraße ist eine wichtige Verkehrsverbindung für das Mühlviertel und ist mitten durch das Ortsgebiet von Peilstein verlaufen. Auf Grund zahlreicher unübersichtlicher Engstellen und Steigungen von bis zu 12 Prozent hat die B38 nicht mehr den Anforderungen an eine überregionale Straßenverbindung entsprochen. Deshalb wurde eine Umfahrung von Peilstein geplant. Ende 2020 konnten mit der Bauumsetzung begonnen werden. Trotz turbulenter Pandemiesituation ist es gelungen, das Baulos konsequent und gezielt voranzutreiben und umzusetzen. Noch vor dem Wintereinbruch und rechtzeig vor schweren Schneefällen 2021 konnte die rund 8 Mio. Euro teure Umfahrung für den Verkehr freigegeben werden. Der zweite Abschnitt der Umfahrung wird derzeit mit Hochdruck geplant.

Sanierung von Unfallhäufungsstellen

Ein besonderes Anliegen ist auch die bauliche Entschärfung von Unfallhäufungsstellen. So konnten beispielsweise mit dem Ausbau der B156 in Burgkirchen und Neukirchen an der Enknach oder durch Errichtung einiger Kreisverkehre (Aurolzmünster, Feldkirchen an der Donau, Gunskirchen, Lohnsburg, Buchkirchen) die Landesstraßen nachhaltig sicherer gemacht werden. Auch in den kommenden Jahren wird dieser Weg fortgesetzt, wie beispielsweise mit der Errichtung eines Kreisverkehrs in Oepping. Durch einen vierarmigen Kreisverkehr mit einem Durchmesser von 50 Metern soll neben der Entschärfung der Unfallhäufungsstelle ebenso der Komfort im Berufsverkehr und im Ausflugsverkehr gestärkt werden. Im Idealfall könnte ab Frühjahr 2023 gebaut werden, die Fertigstellung wäre dann für Spätherbst 2023 realistisch.