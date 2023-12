Budget der Wohnungslosenhilfe wird um 12,56 Prozent erhöht

Nach dem der Wohnschirm des Bundes, der Menschen vor Delogierungen schützen soll, bis zum Ende des Jahres 2026 verlängert wurde, erhöht das Land Oberösterreich das Budget der Wohnungslosen-Trägerorganisationen für das kommende Jahr um 12,56 Prozent auf 10,6 Millionen Euro.

Laut Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) sei der Wohnschirm, der nach Prüfung ausständige Rechnungen für Miet- und Energiekosten übernimmt, bereits ein wertvolles Instrument, um Wohnungslosigkeit zu verhindern. Für die Umsetzung von diesem sowie diverse Unterstützungs- und Beratungsleistungen ist das oberösterreichische Netzwerk Wohnungssicherung zuständig.

Denn auch wenn die Inflationsrate im Jahresverlauf wieder abgesunken sei, sei die Situation für viele Menschen in Oberösterreich noch immer "finanziell prekär". Im Bundesland wurden bisher 5000 Menschen mit dem Wohnschirm unterstützt, 4,3 Millionen Euro wurden dafür bisher aufgewendet.



Oliver Jungwirth, Geschäftsführer der Wohnplattform, könne in rund 80 Prozent der Fälle durch Beratung und finanzielle Hilfe die Delogierung verhindert werden. Im vergangenen Jahr wurden 2298 Haushalte betreut. Aufgrund der Teuerung und gestiegener Energiekosten würden er und seine Mitarbeiter bemerken, dass Menschen, die von Wohnungsverlust bedroht sind, "zunehmend in der Mittelschicht zu finden sind".

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper