Bubble Days 2023: Sommerstart im Linzer Hafen

"Es ist geil!" Kaum ein Durchkommen bei den Bubble Days, bereits am gestrigen Nachmittag war das Gelände am Linzer Hafenareal gesteckt voll. Kühle Cocktails, einzigartiges Ambiente und Musikacts: Die Bubble Days sind ein Fixpunkt im Linzer Eventkalender. "Wir geben den Linzern, was die Linzer wollen", sagt Organisator Jörg Neumayr.

Recht hat er – wie in den vergangenen Jahren zeigen die Bubble Days, wie Feste gefeiert gehören: Live-Acts, Musikbühne, Donauwasserhüpfen, Essen, Trinken, Spaß haben. Gestern strömten bereits Tausende Besucher bei sommerlichem Wetter zum Areal – und es ist für jeden etwas dabei: Die Kinderfreunde lenkten die Kleinen ab, während Eltern und Junggebliebene die zahlreichen Attraktionen nutzten.

Bubble Days: für Kinder ein Wahnsinn Bild: VOLKER WEIHBOLD

"Jeder Sprung ist ein eigener Adrenalinkick", sagte die 29-jährige Alina aus Linz. Sie sprang gemeinsam mit ihren Freundinnen vom Luftkissen-Blopper auf dem "Porr Ship", einem umgewidmeten Lastschiff. Im Laufe des heutigen Samstags werden hier die Luftkissen-Profis bei einem Showspringen bis zu 18 Meter in die Höhe geschleudert.

Und auch im "Splash & Chill"-Bereich ist einiges los: Hier warten ein abgetrennter Schwimmbereich, Liegestühle und Meeresflair.

Tausende Besucher im Linzer Hafen Bild: VOLKER WEIHBOLD

Für leibliches Wohl der Gäste ist gesorgt: Philip Rachinger, Haubenkoch im Ois im Mühltalhof, hat unter dem Motto "sechs Köche, sieben Hauben" mit Kochmeistern aus Oberösterreich – unter anderen Florian Gintenreiter – verwöhnt; nicht nur kulinarisch, der Schmäh ist Legende. Lustig, entspannt, musikalisch wertvoll wird der Abend.

Gestern heizte das Linzer Duo Camo & Krooked dabei den Zuschauern ein. Elektronische Klänge mit Tempo standen unter anderem auf dem Programm. Und heute gibt’s Frühschoppen mit "Blechsalat".

