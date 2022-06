Bubble Days 2022: Es brodelt im und rund ums Hafenbecken in Linz

Anna Maier tropft noch Wasser aus dem Haar auf die Schultern. Ob es gut war? "Herrlich! Sogar notwendig, würde ich sagen. Die Temperatur ist super angenehm", antwortet die 31-Jährige Linzerin.

Sie hat gerade ein Bad in der Donau hinter sich. Zum ersten Mal gibt es heuer bei den Bubble Days im Linzer Hafen die "Splash and Chill"-Zone. In einem kleinen, abgegrenzten Bereich können die Besucher, wohlbehütet von den Freiwilligen der Wasserrettung Traun, ein Bad im Hafenbecken nehmen.

Und das war gestern Nachmittag vielen wohl mehr als willkommen. Bei 28 Grad und Sonnenschein zog es zahlreiche Menschen aus ganz Oberösterreich auf das Festgelände am Linzer Donauufer. Dort erwarteten sie nach zwei Jahren Coronapause zahlreiche Aktivitäten, Auftritte von Bands und DJs sowie kulinarische Verlockungen. Und auch heute gibt es ein reichhaltiges Programm im und rund ums Hafenbecken.

Zahlreiche Sportarten können die Besucher im Hafenbecken ausprobieren. Bild: Volker Weihbold

Sport-Probierprogramm

Jenen, denen das bloße Baden in der Donau zu langweilig ist, kann Daniel Fetz, genannt "Fetzy", weiterhelfen. Der Wakeboard-Weltmeister aus Steyregg bietet Coachings an. Während die Besucher einige Runden durchs Hafenbecken drehen, gibt er per Funkhelm Tipps und Verbesserungsvorschläge. Und besonders Hartgesottene können sich von Fetzy während eines Workshops ins Eisbaden einführen lassen (Voranmeldung unter: 0660/9060960). Darüber hinaus gibt es auch Ausprobierkurse für die Trend-Sportarten Wingsurfen und Stand-up-Paddeln.

Wer lieber mit kleinen Mahlzeiten dasitzt und zuschaut, während sich andere verausgaben, ist ebenfalls bestens versorgt: Zahlreiche Foodtrucks, Getränkestände und sogar fünf Haubenköche tischen den ganzen Tag über Köstlichkeiten für jeden Geschmack auf.

Ohnehin "nur" zuschauen dürfen die Besucher bei der "Swoop Challenge". Beim Swooping müssen Sportler nach einem Flugzeugsprung knapp über dem Wasser einen Fallschirm öffnen und dann durch einen Parcours über der Wasseroberfläche gleiten. Bei mehreren Vorstellungen zeigt das Red Bull Skydiving Team heute im Linzer Hafen sein Können.

Kurze Auszeit für die fünf Haubenköche, die im Upper-Street-Food-Areal auftischen Bild: Volker Weihbold

Schon um 12 Uhr heizt Kultsänger Austrofred beim Hafenfrühschoppen dem Publikum ein. Zu späterer Stunde geht dann das musikalische Hauptprogramm los: Um 19 Uhr eröffnet Sängerin MIBLU das Programm auf der Hauptbühne, gefolgt von Kerosin 95, Eli Preiss und Mavi Phoenix. Ab 23 Uhr übernimmt dann DJ Dan von der Linzer Hip-Hop-Band Texta am Mischpult und beschließt den Abend. Und auch auf der Electronic Stage liefern vier DJs von 19 bis 2 Uhr Musik mit dröhnenden Bässen.