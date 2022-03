Bub ertrunken: "Die Kinder schreien nicht, sie fallen in eine Schockstarre"

Der Zweijährige hatte am Dienstag im umzäunten Garten in der Sandkaste gespielt. Seine Mutter ging kurz ins Haus, als sie zurückkehrte fehlte von dem Kleinen jede Spur. Die OÖN haben über den tragischen Tod des Buben berichtet. Eine Woche zuvor war in Walchsee (Bezirk Kufstein) ein 14 Monate alter Bub ins Wasser gefallen und trotz Reanimation verstorben.

Die drei Kinder, die in diesem Jahr in Österreich ertrunken sind, zeigen laut , wie gefährlich offene Wasserstellen für Kleinkinder sein können. Die Absicherungen von Wasseroberflächen sowie die durchgehende Aufsicht der Buben und Mädchen sei daher lebensnotwendig, hieß es am Mittwoch.

Jede Minuten zählt

Pro Jahr ertrinken in Österreich im Durchschnitt bis zu fünf Kinder - etwa zwei Drittel sind jünger als fünf Jahre. Schon in zehn Zentimeter tiefen Plantschbecken können die Buben und Mädchen ums Leben kommen. "Während Erwachsene laut um Hilfe schreien, fallen Kinder in eine Schockstarre und ertrinken lautlos", so Othmar Thann, Direktor des KFV. Umso wichtiger ist, dass Kleinkinder in der Nähe von Bädern, Gewässern und Pools nie unbeaufsichtigt bleiben. Denn bei einem Sturz ins Wasser zählt jede Minute. Swimmingpool oder Biotop sollten auf jeden Fall beispielsweise mit einem Zaun abgesichert werden, um Unfälle zu verhindern.

Auf den Bauch legen

Laut KFV müssten Kleinkinder in und in der Nähe von Gewässern immer in unmittelbarer Reichweite beaufsichtigt werden - größere Kinder in Sichtweite. Besonders bei Festen mit vielen Erwachsenen sollte immer eine definierte Person für die direkte Beaufsichtigung zuständig sein. Auch kleinen Kindern könne man lernen, sich beim "in das Wasser schauen" auf den Bauch zu legen. Dadurch würde das Risiko reduziert, in das Wasser zu fallen. Bei gut sichtbaren Farben (Badekleidung) können die Kleinen im schlimmsten Fall unter Wasser schneller gefunden werden. Pools/Biotope/Schwimmteiche sollten per Zaun mit einer selbstschließenden Tür gesichert werden. Überdies gibt es Alarmsysteme für Pool oder Gartenteich, die eine größere Bewegung im Wasser melden.