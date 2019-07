Bub (13) rettete Schwester

In letzter Sekunde gerettet werden konnte am Samstag eine 18-Jährige in Wels-Pernau. Die junge Frau war im Bad ohnmächtig geworden. Ihr 13-jähriger Bruder lief zur Polizei-Inspektion, die im gleichen Haus liegt.

Die Beamten kamen sofort mit. Die Eltern erklärten, dass sich ihre Tochter zwei Stunden zuvor im Badezimmer eingeschlossen hatte und sich nicht mehr meldete. Sie vermuteten, dass es ein Problem mit der Gastherme im Bad geben könnte. Die Beamten brachen die Tür auf. Die 18-Jährige lag reglos neben der Dusche auf dem Boden. Die Polizisten brachten sie ins Wohnzimmer und stellten fest, dass sie noch atmete. Sofort lüfteten sie die gesamte Wohnung.

Als die Rettung eintraf, schlug der mitgebrachte Gassensor an. Sofort wurden alle Personen aus der Wohnung gebracht. Daraufhin verbesserte sich der Zustand der 18-Jährigen. Sie wurde gemeinsam mit ihrer Mutter in das Klinikum Wels gebracht. Das E-Werk untersuchte danach die Therme und stellte fest, dass es dort einen Defekt gegeben hatte.

