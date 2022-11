Brutaler Überfall: Wieder soll es 13-Jähriger gewesen sein

Wie berichtet brachen in der Nacht auf Sonntag zwei unbekannte Täter in Feldkirchen an der Donau in einen Supermarkt ein, daraufhin sollen sie auch einen Passanten (31) mit Fußtritten attackiert haben. Das Duo lief davon, als plötzlich das Handy des Opfers klingelte.

Täter an Taxiraub beteiligt?

Offenbar handelt es sich bei einem der Täter um einen "alten Bekannten" der Polizei: jenen 13-jährigen in einer Betreuungseinrichtung untergebrachten Rumänen, der – wie berichtet – zusammen mit anderen Jugendlichen schon zwei Linzer Taxifahrer überfallen haben soll. Auch beim zweiten Täter in Feldkirchen soll es sich um einen 13-jährigen Komplizen handeln.

Ermittlungen sind im Gange

Die Pressestelle der Landespolizeidirektion wollte dies am Mittwoch noch nicht bestätigen: Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes seien im Gang, am Donnerstag sollen die beiden Verdächtigen einvernommen werden, "sofern sie zur Befragung kommen". 13-Jährige gelten in Österreich als strafunmündig und dürfen nicht eingesperrt werden.