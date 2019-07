Brutaler Überfall mit Gummiknüppel in Büro

Ein besonders brutaler Überfall hat sich am Donnerstagabend in einem Büro in Wels ereignet: Zwei maskierte Männer bedrohten einen 30-jährigen Angestellten mit einer Waffe, schlugen ihn mit einem Knüppel, ehe sie Bargeld sowie die Überweisung von Kryptowährungen forderten. Anschließend ließen die Täter den Linzer gefesselt zurück und flüchteten.

Opfer gefesselt zurückgelassen

Es war gegen 21 Uhr, der Linzer arbeitete noch allein in dem Büro. Als es plötzlich an der Tür läutete, machte er nichtsahnend auf. Dafür sollte er bitter bezahlen: Sofort drückten ihn die beiden mit Tüchern maskierten Männer zurück in das Büro. Um ihren Forderungen, die sie in gebrochenem Deutsch formulierten, Nachdruck zu verleihen, hielten sie dem Angestellten eine Pistole vor und schlugen zudem mit einem Gummiknüppel auf ihr Opfer ein.

Der 30-Jährige übergab den Unbekannten daraufhin zunächst das Bargeld. Im Anschluss daran zwangen die Täter ihn, sich hinter den Computer zu setzen. Dort musste er Kryptogeld von Firmenkonten auf eine von den Tätern vorgegebene Adresse überweisen. Insgesamt soll das Duo einen Betrag in sechsstelliger Höhe erbeutet haben.

Anschließend fesselten sie den 30-Jährigen mit einem Kabel und einem Klebeband und ließen ihn im Büro zurück. Seither fehlt von den brutalen Räubern jede Spur.

Dem unter Schock stehenden und leicht verletzten Opfer gelang es schließlich, sich selbst zu befreien und die Polizei zu alarmieren. Das Landeskriminalamt ermittelt.

Erinnerung an Überfall 2018

Noch ist unklar, ob es einen Zusammenhang zu einem ähnlichen Überfall gibt, der sich genau vor einem Jahr in einer Welser Wohnung abgespielt hat: Wie berichtet, wurde damals ein junger Vater, der gerade sein Baby am Arm hatte und zudem als selbstständiger Kryptowährungsbroker arbeitete, ebenfalls an der Haustür von drei Unbekannten überfallen und zum Transfer der digitalen Währung gezwungen. Die fünf Täter sind mittlerweile zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden.

"Ob der aktuelle Überfall mit dieser Tat zusammenhängt, wird derzeit noch geprüft", sagt Heide Klopf von der Landespolizeidirektion Linz. (nieg)

