Brutaler Überfall auf Büroangestellten: Mit Gummiknüppel geschlagen

Es war gegen 21 Uhr - der 30-jährige Linzer arbeitete noch alleine in dem Büro - als es an der Tür läutete. Als er öffnete, drängten ihn die beiden mit Tüchern Maskierten zurück in die Büroräumlichkeiten. Daraufhin forderten die Täter in gebrochenem Deutsch Bargeld und Kryptowährungen, indem sie ihm eine Pistole vorhielten und ihn mit einem Gummiknüppel schlugen.

Der Linzer kam dieser Aufforderung nach und übergab den Tätern einen sechsstelligen Geldbetrag. Im Anschluss zwangen die Täter das Opfer zur Überweisung von Kryptowährung an eine vorgegebene Adresse.

Anschließend fesselten die Täter den Linzer mit Kabeln und Klebeband und flüchteten. Der 30-Jährige konnte sich nach einiger Zeit schließlich selbst befreien und die Polizei alarmieren. Das Opfer wurde durch den Angriff leicht verletzt und erlitt einen Schock.

Die Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt OÖ geführt.

