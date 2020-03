Brutaler Raub auf Asia-Shop: Ich hatte Angst um mein Leben"

Wenige Augenblicke nachdem Richter Stefan Kiesl Mittwochmittag das Urteil gegen vier jugendliche Angeklagte aus Braunau und Simbach am Inn bekanntgegeben hatte, nahmen zwei Polizeibeamte einen 15-Jährigen erneut fest. Fassungslosigkeit herrschte beim Vater des Jugendlichen. Laut Alois Ebner, dem Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried, soll der 15-Jährige rund eine Woche vor der Gerichtsverhandlung erneut einen versuchten Raub verübt haben. „Am 3. März hat sich der Jugendliche in Braunau als Polizist ausgegeben. Er gab vor, eine Kontrolle durchführen zu wollen“, sagt Ebner und fügt hinzu: „Nachdem der Autofahrer bemerkt hatte, dass es sich um keinen echten Polizisten handelt, versuchte der Jugendliche diesem mit Gewalt die Geldbörse zu entziehen.“ Der Antrag auf eine erneute Untersuchungshaft wurde gestellt. Für diesen Vorwurf gilt die Unschuldsvermutung.

Brutaler Raub am 14. November

Zurück zum Prozess wegen des brutalen Überfalls auf einen Asia-Shop am 14. November in Braunau über den die OÖN berichtet haben. Angeklagt waren drei männliche Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren. Zudem nahm die 14-jährige Schwester von einem der drei Hauptbeschuldigten auf der Anklagebank Platz. Sie hatte als Beitragstäterin die Aufgabe, dem Trio durch das Versenden von Nachrichten in den sozialen Netzwerken zur Tatzeit ein Alibi zu verschaffen. Eine Tatsache, die zeigt, wie groß die kriminelle Energie der jugendlichen Räuberbande war. Am 14. November 2019 überfielen die drei Burschen mit Messern bewaffnet einen Asia-Shop in Braunau. Die Beute: Rund 400 Euro. Das Vorgehen war brutal. Der 15-Jährige soll die Inhaberin des Geschäfts gewürgt haben.

"Hatte Todesangst und wusste nicht, ob mein Leben jetzt vorbei ist"

Diese schilderte beim Prozess die schrecklichen Momente. „Ich wurde gewürgt, damit ich weiteres Geld herausgebe und musste mich konzentrieren, um überhaupt Luft zu bekommen. Ich hatte Todesangst und wusste nicht, ob mein Leben jetzt vorbei ist.“

Die mündlichen Entschuldigungen der vier Jugendlichen nahm die Frau mit einem kurzen Nicken an. „Sie sind eine sehr, sehr starke Frau, die sich dieser Situation stellt, meine Hochachtung dafür“, sagte Richter Kiesl.

Nach einer halbstündigen Beratung wurden die Urteile verkündet. Die drei männlichen Täter wurden zu teilbedingten Haftstrafen zwischen 18 und 20 Monaten verurteilt. Der unbedingte Teil beträgt jeweils ein halbes Jahr. Das Mädchen kam mit sechs Monaten bedingter Haft davon. Zwei der Urteile sind rechtskräftig, die beiden anderen noch nicht.

„Dieser Einstieg in das kriminelle Leben ist hoffentlich auch der Ausstieg. So einen Einstieg mit einer derart hohen kriminellen Energie habe ich noch nie erlebt“, sagte Kiesl bei der Begründung des Urteils. „Diese Tatplanung bis ins kleinste Detail erinnert an einen Kriminalfilm. Ihr seid anscheinend unfähig, euch mit den Gefühlen anderer Menschen auseinanderzusetzen“, sagte Kiesl.

Mit einem der Beschuldigten, der von den Polizisten mit Handschellen aus dem Gerichtssaal geführt wurde, dürfte es für den Richter wohl ein rasches Wiedersehen geben.