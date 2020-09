Brüderpaar trat noch neben Polizeistreife auf Opfer ein

Einer der zwei Schläger trat noch immer auf das 21-jährige, auf dem Boden liegende Opfer ein, als bereits fünf Beamte einer Polizeistreife versuchten, die Kampfhähne zu trennen. Die Beamten mussten all ihre Kräfte aufbieten, um den 24-Jährigen und den 28-Jährigen zu bändigen.

Das Brüderpaar hatte sich am Samstagabend unter die Nachtschwärmer in der Altstadt begeben. Wo es mit dem 21-jährigen Opfer in Streit geraten oder ob der junge Mann nur zur falschen Zeit und am falschen Ort einem Wutausbruch der zwei Radaubrüder in die Quere gekommen war, ist noch unklar.

Auf Polizisten losgegangen

Eine fünfköpfige Polizeieinheit kam jedenfalls auf ihrer Fußstreife durch die Altstadt rechtzeitig zum Geschehen vor einem der Altstadt-Lokale. Die beiden Linzer hatten ihren 21-jährigen Widersacher da bereits zu Fall gebracht. Das Eintreffen der Fußstreife hinderte einen der beiden Brüder nicht daran, weiterhin auf seinen Kontrahenten einzuschlagen.

Die Polizei musste mit Leibeskräften dazwischengehen, denn die Anwesenheit der Staatsgewalt beeindruckte die zwei Rowdys überhaupt nicht. "Dieses Ausmaß an Aggression ist außergewöhnlich und kommt Gott sei Dank nicht alle Tage vor", sagt Polizeisprecher Johann Baumgartner.

Der Mann ließ von seinem Opfer ab, ging stattdessen auf die Polizeibeamten los und versuchte einem der Gesetzeshüter einen Faustschlag ins Gesicht zu versetzen. Die Polizeistreife forderte über Funk weitere Einsatzkräfte an, mit der Verstärkung gelang es, die zwei Gewalttäter zu bändigen und in den Arrestantenwagen zu verfrachten. Bei ihrer Festnahme hatten die zwei noch immer nicht genug und traten mit voller Wucht gegen den Kühlergrill des Polizeiwagens. Der 24-jährige und der 28-jährige Gewalttäter bleiben bis auf weiteres in Gewahrsam im Polizeianhaltezentrum Linz.

Generell, sagt der Polizeisprecher, sei die Anzahl der Zwischenfälle in der Altstadt nicht stark gestiegen: "Das ist jetzt sicher ein Einzelfall gewesen."

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at