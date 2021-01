Brückenbögen werden bald eingeschwommen

Die Arbeiten am Bau der neuen Linzer Donaubrücke schreiten voran. In etwa einem Monat sollen bereits die charakteristischen Brückenbögen die Donau von Urfahr nach Linz überspannen. Die Grundlage dafür sind Plattformen, mit denen die Brückenbögen eingeschwommen werden. Diese Pontons sind bereits auf dem Weg nach Linz: Am Sonntag seien die beiden Schubschiffe "Geertruida van der Wees" und "Nicolaas van der Wees" von Rotterdam in den Niederlanden abgefahren, berichtet Otto Steindl, Konsulent für Donauschifffahrt. Die Kapitäne der beiden 900 PS starken Schubschiffe rechnen damit, Mitte Februar samt den Schwimmplattformen in Linz anzukommen.

Währenddessen wird derzeit die letzte von insgesamt vier Farbschichten auf das Brückenwerk aufgetragen. Damit erhält es sein Farbdesign in Hellgrau und soll dauerhaft geschützt und witterungsbeständig sein.

