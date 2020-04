Brückenbaustelle: Seit Samstag wird wieder gearbeitet

Seit Samstag ist Leben auf der Baustelle der Neuen Donaubrücke in Linz. Rund 30 Fachkräfte sind dort wieder im Einsatz, heute sollen die restlichen 20 Arbeiter für die Montagearbeiten eintreffen.

Eigentlich hätten die Fachkräfte aus Tschechien und der Slowakei ja vergangenen Mittwoch einreisen und ihre Montagearbeit wieder aufnehmen sollen. An der österreichischen Grenze wurde ihnen – wie berichtet – aber die Einreise verwehrt, da sie das erforderliche ärztliche Attest, das nicht älter als vier Tage sein darf und ihnen bescheinigt, Coronavirus frei zu sein, nicht dabei hatten.

Diese Nachweise sind seit 14. April auch bei der Einreise aus Tschechien und der Slowakei erforderlich. Aufseiten der Stadt Linz und der zuständigen Baufirma war man jedoch von der davor geltenden Rechtslage ausgegangen.

Die Arbeiter wurden daraufhin so schnell wie möglich getestet. "Das Montagepersonal wird nun sechs Wochen durchgehend in Österreich bleiben, damit möglichst viele Arbeiten erledigt und Zeit aufgeholt werden kann", sagt Vizebürgermeister Markus Hein (FP).

Die zuständige Baufirma bemühe sich zudem um eine Ausnahmegenehmigung, damit an den Feiertagen im Mai auch gearbeitet werden könne. Der Zeitverlust durch die verzögerte Einreise sei kein großes Drama, so Hein: "Es ist viel schlimmer, dass die Baustelle bereits einen Monat still gestanden ist."

Anstieg bei Fahrgastzahlen

Dass die Wirtschaft schrittweise wieder hochgefahren wird, mache sich auch bei den Linz-Linien bemerkbar: "Bei einem weiteren Anstieg der Fahrgastzahlen wird die Ein-Meter-Sicherheitsabstand-Regel nicht mehr funktionieren. Deshalb braucht es hier eine praxistaugliche Überarbeitung der Regeln durch die Bundesregierung."

Hein plädiert zudem dafür, dass die Umstellung auf den Normalfahrplan Hand in Hand mit der Wiedereinführung der gebührenpflichtigen Kurzparkzonen in Linz gehen soll. Diese ist – wie berichtet – für spätestens 4. Mai geplant. (jp)

