Brücken, Verkehr und das Klima

2019 war ein Jahr der unerwarteten Veränderungen – jedenfalls bundespolitisch (mehr dazu an anderer Stelle in diesem Jahresrückblick). In Oberösterreich blieben große Veränderungen aus. Das mag im Sinne einer stabilen Entwicklung gut sein – nicht aber bei Problemen, die uns schon die ganzen 10er-Jahre begleiten, die am 31. Dezember zu Ende gehen.

Wollen wir doch für das kommende Jahr(zehnt) drei Wünsche äußern – und bescheiden anfangen: dass Termine – zum Beispiel jene für die Fertigstellung von Brücken in Linz – annähernd eingehalten werden. Dass das keine Selbstverständlichkeit ist, mussten wir 2019 einmal mehr erleben. Diesmal bei der Neuen Donaubrücke, die die längst abgerissene Eisenbahnbrücke ersetzen soll. Im August 2020 hätte sie fertig sein sollen. Planungsfehler machten das zunichte. Der heuer bekannt gegebene, neue Zeitplan: Fertigstellung im Herbst 2021 (und Mehrkosten in Millionenhöhe).

Es ist hoffentlich die letzte in einer Reihe von Verzögerungen. Angefangen beim Dauerbrenner Westring, bei dem – vor allem bedingt durch immer neue Einsprüche von Gegnern – erst 2019 der Bau startete. 2009 hatte man Pendlern noch in Aussicht gestellt, sie würden 2015 die Brücke befahren können. Das geht sich eher nicht mehr aus.

Zumindest wird gebaut – jetzt muss bei der Westring-Brücke noch der weitere Zeitplan (Verkehrsfreigabe 2023) der staatlichen Autobahngesellschaft Asfinag halten. Die Vorzeichen stehen nicht schlecht: Auf der Voestbrücke, die die Asfinag derzeit um zwei Bypass-Brücken erweitert, läuft die Baustelle tadellos nach Zeitplan.

Wunsch zwei ist noch wichtiger: der Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Mit der Einführung eines S-Bahn-Systems in Oberösterreich gab es in den vergangenen Jahren Verbesserungen, ausständig ist (neben anderem) aber immer noch eine zweite Schienenachse durch Linz. Auf dem Papier hatten Landes- und Stadtpolitik schon allerlei Phantomzüge durch Linz (von der City-S-Bahn bis hin zu Straßenbahnen auf neuen Routen) fahren lassen. Auf Schiene kam keiner davon.

Zuletzt haben sich Land Oberösterreich und Stadt Linz heuer darauf verständigt, gemeinsam das Projekt einer Stadtbahn (ergänzt durch O-Busse) zu verfolgen. Möge dieses Projekt nicht das Schicksal seiner Vorgänger teilen.

Was zum dritten – und ambitioniertesten – Wunsch führt: der Entschärfung des Klimawandels. Dass das allein in Oberösterreich nicht zu bewerkstelligen ist, liegt in der Natur der Sache, entbindet uns aber nicht von unserem Beitrag. Der Ausbau des öffentlichen Verkehrs ist einer der vielen Punkte, die wichtig wären. Nur wo Bahn und Bus attraktive Alternativen sind, funktioniert der Umstieg vom Privat-Pkw.

