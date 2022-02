Bruder in Bauch gestochen: 18-Jähriger muss in Anstalt

Im November des Vorjahres kam es in einer Wohnung in Wels zu einer Bluttat: Ein 18-Jähriger aus dem Kongo stach mit einem Küchenmesser auf seinen 15 Jahre alten Bruder ein. Der Stich traf die Leber, das Opfer hat den potenziell lebensbedrohlichen Angriff überlebt. Bei dem Streit zwischen den zwei Burschen dürfte es um das Handy der Mutter gegangen sein, der Jüngere wollte dem Älteren angeblich das Passwort nicht verraten.

Laut einem psychiatrischen Gutachten leidet der 18-Jährige seit seinem 15. Lebensjahr an Schizophrenie, es begann mit Schlafstörungen, Gedanken drehten sich im Kreis. In Kombination mit Drogen sei sein Zustand immer schlechter geworden. Daher sei aufgrund der "akut unbehandelten Krankheit in Kombination mit dem Cannabiskonsum" zu befürchten, dass er erneut gefährliche Taten begehe, so die negative Prognose der Sachverständigen.

Zum Zeitpunkt der Tat lebte der 18-Jährige in einer Wohngruppe und stattete seiner Familie einen Besuch ab.

Die Staatsanwaltschaft Linz erhob in diesem Fall keine Anklage, sondern beantragte die Einweisung des Burschen in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. "Mein Mandant hat ein Geständnis abgelegt, aber er wollte nicht töten", streute der Verteidiger Zweifel, dass es sich bei der sogenannten Anlasstat um einen versuchten Mord gehandelt haben soll.

"Ich bin gesund"

Doch der 18-Jährige machte am Freitag im Prozess eine radikale Kehrtwende: Nein, er sei nicht krank. "Ich habe gelogen, um nicht in den Knast zu müssen." Er habe lieber ins Krankenhaus gewollt, daher habe er nur vorgetäuscht, dass er Stimmen höre. Er sei "gesund", wolle keine Medikamente mehr einnehmen. "Heute will ich reinen Tisch machen", erzählte er dem Geschworenensenat. Sein Bruder habe "falsche Freunde", es handle sich um Tschetschenen, die seiner Mutter nach dem Leben trachten würden. Das sei der Grund gewesen, warum er zugestochen habe.

Psychiatrisch gab es keinen Zweifel daran, dass der Bursch krank ist, denn in der Wohngruppe sei er durch seinen "Gotteswahn" aufgefallen. Die Themen "Religion und Töten" seien bei dem 18-Jährigen "dauerpräsent". Die Geschworenen plädierten einstimmig auf zurechnungsunfähig und beurteilten die Anlasstat als Mordversuch. Die Entscheidung ist allerdings nicht rechtskräftig.