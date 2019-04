Brisanter Bericht wird im Landtag behandelt

LINZ. Ein brisanter Bericht des Landesrechnungshofs (LRH) wird heute erstmals im Kontrollausschuss des Landtags behandelt. Dabei geht es um "unprofessionelle" Vermietungen und Verpachtungen von Liegenschaften im Besitz des Landes OÖ.

So gibt es laut LRH für die rund 1200 landeseigenenen Wohnungen kein zentrales Gesamtverzeichnis beim Land. Für das Gebäude in der Ludlgasse 16 in Linz seien dem Land nicht alle Untermieter bekannt, es existiere lediglich ein Mietvertrag mit einem Kulturverein zu einem Quadratmeter-Mietzins von 65 Cent pro Monat, so der LRH. Weiters werden zwei exklusive Landes-Grundstücke am Mondsee und Attersee seit den 1960er-Jahren zu einem nicht marktüblichen "Anerkennungszins" an die Jugendorganisationen von VP und SP verpachtet.

"Es stellt sich die Frage nach der politischen Verantwortung", sagt Gottfried Hirz (Grüne), Obmann des Kontrollausschusses. Voraussichtlich am 11. April wird der LRH-Bericht im Landtag behandelt.

