Braunauer Kaplan kickt für Österreich in der "heiligen Elf"

Mit einem dreifachen "Halleluja-Ruf" beginnt morgen die Priester-Europameisterschaft für die österreichische Nationalmannschaft in Ungarn. Gleich zu Turnierbeginn wartet ein harter Gegner auf die Österreicher: der oftmalige Sieger Polen.

Doch bei diesem Turnier (10. bis 14. Februar) steht ohnehin nicht der Siegeswille, sondern das Fairplay und vor allem die Gemeinschaft im Vordergrund. Auf die freut sich auch der 36-jährige Philipp Faschinger, Kaplan in Braunau, ganz besonders.

Faschinger ist einer von 14 Priestern aus Österreich und der einzige aktive Oberösterreicher, der morgen beim Hallenturnier auf dem Spielfeld steht. Gekickt wird nach den Futsal-Regeln, Faschinger geht als Stürmer an den Start. Eine Position, die ihm freilich nicht neu ist, der Priester spielt zu Hause ebenfalls regelmäßig Fußball. "Sport verbindet die Menschen über Kulturen, Sprachen und Grenzen hinweg", sagt er und spricht aus Erfahrung: In Braunau spielt er regelmäßig mit Vertretern verschiedener Kirchen und Religionsgemeinschaften im Braunauer Augebiet Fußball. Nach dem Sport steht das gemütliche Beisammensitzen auf der Tagesordnung. Das Verbindende und die Gemeinschaft zu fördern, ist dem 36-jährigen Geistlichen ein ganz besonderes Anliegen, so tragen viele neue Initiativen wie Bibelrunden, Herbergsbeten, Wallfahrten und Ausflüge in der Pfarre Braunau seine Handschrift. Morgen aber will er als Stürmer zeigen, was er kann, und zumindest mit ein paar erzielten Toren heimkommen. "Wenn wir alle unverletzt wieder nach Hause fahren können und Spaß hatten, dann sind wir Gott schon sehr dankbar. Wenn wir dann auch noch einen Podestplatz holen, dann können wir so richtig jubeln", sagt er.

Austausch wird gefördert

Ziele der Priester-Europameisterschaft sind, das positive Bild der katholischen Kirche zu stärken und den pastoralen Austausch zu fördern. Jedes Jahr wird die Europameisterschaft in einem anderen Land ausgetragen, heuer in Ungarn. Auf das österreichische Nationalteam wartet in der Vorrunde auch das Team aus dem Kosovo.

Mit einer mithilfe von KI komponierten eigenen Hymne fiebert die "heilige Elf" der Europameisterschaft entgegen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Magdalena Lagetar Redaktion Innviertel Magdalena Lagetar