Braunau erreicht 50 Prozent Impfquote, bleibt bei der Inzidenz aber knapp über 300

Zumindest eine Hürde, um die Ausreisekontrollen an den Bezirksgrenzen wieder beenden zu können, hat der Bezirk Braunau am Wochenende genommen. Die Impfquote im Bezirk erreicht endlich die 50-Prozent-Marke. Am vergangenen Freitag hatten für dieses Ziel noch 95 Impfungen gefehlt. Bezirkshauptmann Gerald Kronberger hatte ursprünglich damit gerechnet, dass erst Ende dieser Woche die 50 Prozent erreicht werden. Es ging schneller als vermutet. Gestern lag die Impfquote im Bezirk laut dem Krisenstab des Landes bei 50,1 Prozent.

Nun trennt Braunau nur noch ein geringfügiger Rückgang bei der 7-Tage-Inzidenz von einem Ende der stichprobenartigen Ausreisekontrollen an den Bezirksgrenzen. Die Inzidenz ist zwar seit einigen Tagen stetig rückläufig, lag aber am Sonntagnachmittag (Stand 14 Uhr) laut den Zahlen der AGES bei 301,4. Erst ab einer Inzidenz unter 299,9 könnten die Kontrollen eingestellt werden.

Höchste Inzidenz in Ried

Gestiegen ist die Inzidenz neuerlich im Bezirk Ried im Innkreis. Ried liegt mit einer Inzidenz von 325 nun sogar deutlich vor Braunau. Ausreisekontrollen wie in Braunau müssen die Rieder dennoch einstweilen nicht fürchten. Dank der relativ hohen Durchimpfungsrate von 57,3 Prozent müsste die Inzidenz im Bezirk an sieben aufeinanderfolgenden Tagen über 500 liegen, ehe es zu Kontrollen kommt.

360 Neuinfektionen meldeten die Behörden gestern in Oberösterreich. Damit sind 3852 Menschen im Bundesland derzeit nachweislich mit dem Virus infiziert. 177 Menschen müssen derzeit wegen einer Covid-Erkrankung im Spital behandelt werden. 43 davon werden auf einer Intensivstationen betreut. 38 (88,3 Prozent) dieser Intensivpatienten sind nicht gegen das Virus geimpft.

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen