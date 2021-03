In drei österreichischen Bezirken lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag über dem von der Bundesregierung als kritisch definierten Wert von 400: Oberwart im Burgenland führte die Liste mit 452,1 Corona-Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen aufgerechnet auf 100.000 Einwohner an. Dahinter folgten Scheibbs (449,1) und Waidhofen-Stadt (418,8).