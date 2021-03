Braunau: Ärger um Weltkulturerbe

Seit Monaten ist die Entscheidung bekannt, die OÖN berichteten. Jetzt gibt es Wirbel: Vor allem die Grünen kritisieren den "Alleingang" von VP-Bürgermeister Hannes Waidbacher, der die Einladung ausgeschlagen hat, sich mit fünf weiteren Städten um die Auszeichnung UNESCO-Weltkulturerbe zu bewerben. "Eine Aufnahme in die Liste des Welterbes hat weitreichende Auswirkungen auf die Lebensbereiche und Handlungsfreiheiten einer Stadt", begründete Waidbacher seine Entscheidung. Für eine Bewerbung wäre der Mehrwert für die Stadt und ihre Bewohner grundsätzlich zu diskutieren. "Das war in der Nennfrist nicht umsetzbar", so der Bürgermeister. "Das Argument der sehr kurzen Entscheidungsfrist können wir nicht gelten lassen, denn die Zeit, die anderen Parteien zu informieren und in eine so weitreichende Entscheidung einzubeziehen, muss in einer Demokratie gegeben sein", ärgert sich hingegen Elke Gapp, Gemeindegruppensprecherin der Braunauer Grünen.

Der Zug ist aber ohnehin bereits abgefahren, die fünf Inn-Salzach-Städte Burghausen, Schärding, Mühldorf, Wasserburg und Neuötting haben ihre zweite Bewerbung als Weltkulturerbe auf Schiene gebracht – ohne die älteste Bezirkshauptstadt des Innviertels. Braunau war übrigens auch bei der ersten Bewerbung 2011 nicht eingebunden.

Damit die Stadt rasch und flexibel auf zukünftige Möglichkeiten wie solche Bewerbungen reagieren kann, wurde auf Antrag der Grünen ein entsprechender Gemeinderatsbeschluss gefasst: Der Kulturausschuss mit der Stadtverwaltung und den Kulturvereinen wird sich intensiv mit dem historischen Potenzial der Stadt auseinandersetzen und rasch abrufbare Konzepte erstellen. Der Antrag wurde von allen Parteien angenommen.