Braunau: 14.000 wurden kontrolliert

Nach zehn Tagen endeten am Mittwoch um Mitternacht im Bezirk Braunau die Ausreisekontrollen. Insgesamt seien in diesem Zeitraum 14.000 Menschen an den Ein- und Ausfahrten des Bezirkes kontrolliert worden, zog Bezirkshauptmann Gerald Kronberger im ORF Bilanz.

Wie berichtet musste bei den Kontrollen ein 3-G-Nachweis vorgelegt werden. Etwa 20 bis 40 Personen seien es pro Tag gewesen, die keinen Nachweis erbringen konnten und wieder umdrehen mussten. Doch es habe auch einige "Unbelehrbare" gegeben. So wurden fünf Autofahrer angezeigt, die nach der Kontrolle nicht zur Teststation fuhren, sondern einfach aufs Gas stiegen und weiterfuhren.

Sie wurden angezeigt und müssen mit Strafen von mindestens 300 Euro rechnen, betonte Kronberger. Die Ausreisekontrollen seien sehr "personalintensiv" gewesen. Täglich habe es "Tausende Anrufe" zu den Maßnahmen gegeben.

Mit 50,3 Prozent ist die Impfquote im Bezirk Braunau weiterhin die niedrigste in Oberösterreich, wo im Schnitt bei 57 Prozent eine Vollimmunisierung besteht. Man werde weiterhin "um jede Impfung" kämpfen, sagte Bezirkshauptmann Kronberger.