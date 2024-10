Brasilianische Delegation zu Besuch in Oberösterreich

FOIRN setzt sich für die offizielle Landanerkennung von Gebieten indigener Völker ein. Mittlerweile wurde eine Fläche, die 1,6 mal so groß wie Österreich ist, anerkannt. 24 indigene Völker leben dort, durch die Anerkennung soll ihnen alleine die Nutzung des Gebiets vorbehalten sein.

Das Ziel ist, dass den Menschen dort ein stabiles Einkommen, sowie sauberes Trinkwasser und Energieversorgung geboten werden kann. Denn die Gebiete sind immer noch oft bedroht, etwa durch Rodungen, (gelegte) Waldbrände oder auch Drogenhandel. Auch gibt es von politischer Seite immer wieder den Versuch, den Völkern ihre Landrechte abzuerkennen.

"Mülltrennung abschauen"

Daher gehen die Vertreter der FIORI, Präsident Dario Casimiro Baniwa und Vize-Präsidentin Janete Figueredo Alves immer wieder in politischen und öffentlichen Dialog, um ihre Forderungen klar zu machen. Unterstützt werden sie dabei von Ökonomin Ana-Letícia Pastore Trindad. Die drei sind gerade auf einer Delegationsreise in Österreich und besuchen dabei auch drei Tage Oberösterreich.

"Ich glaube wir können uns hier noch etwas abschauen. Vor allem was die Mülltrennung angeht. Das ist wichtig für die Umwelt und Oberösterreich macht das sehr strikt. In Brasilien ist das leider nicht so", sagt Präsident Baniwa. Dafür könne sich Oberösterreich von den Indigenen in Brasilien abschauen, sich wieder mehr auf traditionelles Wissen zu besinnen. "Es gibt hier sicher auch viel Expertise, zum Beispiel wie man Felder bestellen sollte" sagt Baniwa.

Autorin Nicole Oirer Nicole Oirer