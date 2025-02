Brandstiftung und Amtsmissbrauch: Zwei Mühlviertler Polizisten vor Gericht

Prozesse am Landesgericht Linz (vowe)

Am besten lässt sich der komplexe Fall chronologisch schildern. In der Nacht vom 11. auf den 12. Februar 2024 geriet im Oberen Mühlviertel das Gästezimmer eines Einfamilienhauses in Brand. Das Schlafsofa hatte Feuer gefangen.

Ein Verwandter entdeckte früh den Brand und löschte ihn, bevor er auf das ganze Gebäude übergreifen konnte. Eine Streife kam, und eine engagierte Beamtin begann zu ermitteln. Ein Brandsachverständiger machte am nächsten Tag eine Befundaufnahme: Verdacht auf Fremdverschulden.

In einem digitalen Aktenvermerk hieß es dann auch, dass weitere Erhebungen notwendig seien. Doch die engagierte Polizistin konnte den Fall nicht mehr abschließen, weil sie eine Fortbildung absolvierte. Ein 32-jähriger Kollege, der spätere Angeklagte, übernahm den Fall der Kollegin.

Er telefonierte laut Anklage mit dem Brandsachverständigen und bat diesen, dessen schriftliche Stellungnahme direkt an ihn zu schicken. Insgesamt soll der des Amtsmissbrauchs beschuldigte Polizist sieben Mal auf den elektronischen Akt zugegriffen haben.

Keine objektiven Spuren für einen Einbruch

Trotz der Kenntnis des Ermittlungsstandes, wonach von Fremdverschulden ausgegangen wurde, schrieb er aber in den Abschlussbericht an die Staatsanwaltschaft, dass "aus Sicht der Kriminalpolizei kein weiterer Verdacht einer Straftat vorliegt". Denn es gebe auch keine objektiven Spuren für einen Einbruch. Vermutlich sei eine Tischlampe zu nahe an dem Schlafsofa gestanden, hieß es im Abschlussbericht. Darin war laut Anklage keine Rede von Zeugenaussagen und der Stellungnahme des Sachverständigen. Daher wurde das Verfahren gegen unbekannte Täter zunächst eingestellt.

Doch die Opferseite gab sich damit nicht zufrieden und schickte an die Staatsanwaltschaft ein Foto, zum Beweis dafür, dass die Version mit der Tischlampe nicht stimmen könne. Außerdem sei doch der Brandgutachter bei ihnen im Haus gewesen, beschwerten sich die Opfer. Das Verfahren wurde fortgesetzt, und es wurde schließlich Anklage gegen den 32-jährigen Polizisten wegen Amtsmissbrauchs erhoben. Demnach soll der Ermittler wissentlich wichtige Beweise vorenthalten haben.

Wie sich in dem Verfahren weiters herausstellte, soll es sich beim Zündler auch um einen Polizisten (36) gehandelt haben. Laut Anklage handelt es sich um eine Familienangelegenheit. Er nächtigte damals im Haus seiner Mutter. Der Sohn, der bereits am Anfang der Ermittlungen von der Polizistin als Zeuge befragt worden war und sich dabei seltsam benommen haben soll, soll Alkohol oder ein Lösungsmittel auf das Schlafsofa geleert und angezündet haben. Das Motiv ist unbekannt. Der Angeklagte gibt zu, im Haus der Mutter geschlafen zu haben. Als ihn seine Frau und sein Sohn anriefen, dass er heimkommen solle, habe er das Haus gegen vier Uhr verlassen. Der Brand, mit dem der Angeklagte nichts zu tun haben will, wurde um 6.30 Uhr entdeckt. Doch laut Staatsanwaltschaft passen seine Zeitangaben nicht mit dem Verlauf seiner Chatnachrichten zusammen.

"Kenne ihn nicht"

Der 36-Jährige bestreitet die Brandstiftung. Der des Amtsmissbrauchs angeklagte Polizist, der die Ermittlungen in Richtung Verfahrenseinstellung getrieben haben soll, behauptet, den mutmaßlichen Zündler nicht zu kennen. Weder privat noch dienstlich. Beide Strafprozesse finden in dieser Woche in Linz statt.

