Wati A.* steht vor seinem Wohnhaus in der Ahornstraße in Enns, beobachtet Elektriker und Installateure, wie sie geschäftig in den Keller und die Wohnungen eilen – auch in seine. Donnerstagabend war im Keller des Hauses ein Feuer gelegt worden. Der ätzende Rauch drang über die Lüftung in fast alle Wohnungen ein. Die Feuerwehr konnte die Bewohner, wie berichtet, noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand.