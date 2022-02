Brandstiftung in Wohnhaus: "Unfassbar, was wir für ein Glück gehabt haben"

Wati A.* steht vor seinem Wohnhaus in der Ahornstraße in Enns, beobachtet Elektriker und Installateure, wie sie geschäftig in den Keller und die Wohnungen eilen – auch in seine. Donnerstagabend war im Keller des Hauses ein Feuer gelegt worden. Der ätzende Rauch drang über die Lüftung in fast alle Wohnungen ein. Die Feuerwehr konnte die Bewohner, wie berichtet, noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand. Doch noch immer erfüllt der beißende Brandgeruch die Luft in der Straße.

"Es ist unfassbar, was wir alle für ein Glück gehabt haben", sagt Wati A., hustet und streicht sich mit der rußigen Hand übers Kinn. In der Wiese vor ihm liegen die verkohlten Überreste einer Couch. Von dem Skelett aus Holz und Metall hängen verschmorte Schaumstofffetzen herab. Von diesem Sofa war der Brand ausgegangen. "Ob der Brand jetzt absichtlich gelegt wurde oder Jugendliche heimlich im Keller geraucht haben, ist egal", sagt der 42-Jährige. "Sicher fühlt man sich nicht mehr."

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Fluchtweg abgeschnitten

Die Flammen hatten auf die isolierten Wasser- und Stromleitungen im Keller übergegriffen. Der dichte Rauch breitete sich im Wohnhaus aus, schnitt den Bewohnern den Fluchtweg ab. "Ich habe einen von meinen Leuten reingeschickt, der die Leute ins Freie lotste", sagt Werner Michitsch, Einsatzleiter der FF Enns. Zwei Mieter mussten mit einer Drehleiter gerettet werden. Gleichzeitig begannen im Keller die Löscharbeiten. "Wir hatten den Brand rasch unter Kontrolle, aber da wir nicht wussten, wie giftig der Rauch ist, ließen wir die Bewohner nicht gleich ins Haus zurück", sagt Michitsch.

Die verbrannten Überreste einer Couch, von ihr war der Brand ausgegangen. Bild: fotokerschi.at

Wati A. bekam von alledem nichts mit. Er war mit seinen Eltern abendessen. Als er heimkam, standen alle Nachbarn auf der Straße. Die Feuerwehr belüftete das Wohnhaus. Nach einer halben Stunde durfte er wieder in seine Wohnung zurück. "Strom und Wasser habe ich zwar noch immer nicht und im Keller steht das Wasser", sagt der Angestellte. "Aber hier bin ich daheim. Ich will nirgendwo anders sein, auch wenn es wirklich sehr nach Rauch stinkt."

*Name von Redaktion geändert