Brandstiftung in Linzer Hotel war kaltblütiger Mordversuch

Waren die Ermittler ursprünglich von einem Unfall, vermutlich mit einer nicht ausgedämpften Zigarette, als Ursache ausgegangen, so steht nun fest: Der Brand wurde gelegt, das 49-jährige Opfer sollte sterben.

Bei einer Pressekonferenz berichteten Landespolizeidirektor Andreas Pilsl und Gottfried Mitterlehner, der Chef des Landeskriminalamtes, heute Nachmittag über den aktuellen Ermittlungsstand. Demnach hatten sich fünf lettische Staatsbürger in dem Hotel einquartiert. Pilsl sprach von „Schwerkriminellen“, die ein paar Tage zuvor nach Linz gekommen waren. Sie hatten sich auf Kreditbetrügereien spezialisiert und waren gleich nach ihrem Eintreffen aktiv geworden.

Aufgrund intensiver Ermittlungen konnten sie erkennungsdienstlich erfasst werden, die Polizei fahndete bereits nach ihnen.

Dienstag gegen 1 Uhr früh dürfte das Quintett aus noch ungeklärten Gründen im Zimmer des späteren Opfers in Streit geraten sein, andere Hotelgäste hatten „Lärm und Geräusche“ wahrgenommen.

Der 49-Jährige wurde von seinen Komplizen brutal zusammengeschlagen, er erlitt ein Schädel-Hirn Trauma. Die anderen verließen kurzzeitig das Hotel, zwei kehrten aber zurück und steckten das Zimmer in Brand. Der 49-Jährige konnte durch zwei Beamte der Sonderdienste Linz gerettet werden. Er liegt im AKH Wien nach wie vor auf der Intensivstation für Schwerbrandverletzte.

Dienstag Nachmittag versuchten drei der Verdächtigen, in einem Bankinstitut in Linz unter falschem Namen ein Konto zu eröffnen. Doch ein aufmerksamer Bankbeamter verständigte die Polizei, die sie festnehmen konnte. Sie wurden heute in die Justizanstalt Linz eingeliefert, ein vierter lettischer Staatsbürger dürfte an der Tat nicht beteiligt gewesen sein, er steht der Polizei aber als Zeuge zur Verfügung. Den anderen drei droht eine Anklage wegen versuchten Mordes und Gemeingefährdung durch Brandstiftung.

