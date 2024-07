Brandstiftung in der ehemaligen Musikschule in Vöcklabruck

Der Brand in dem leerstehenden Gebäude in der Bahnhofstraße in Vöcklabruck löste gegen 21 Uhr am Mittwochabend einen Großeinsatz bei der Feuerwehr aus. Die ehemalige Musikschule stand in Flammen.

Die Löscharbeiten der fünf Feuerwehren Vöcklabruck, Regau, Attnang Puchheim, Vöcklamarkt und Frankenmarkt dauerten bis 3 Uhr früh, dann konnte Brandaus gegeben werden. Die ehemalige Musikschule brannte komplett aus, verletzt wurde niemand.

Polizei ermittelt

Nach dem Vorfall nahm die Polizei die Ermittlungen auf und die Brandermittler sowie die Spurensicherung wurden nach Vöcklabruck beordert. Auch das Landeskriminalamt wurde informiert. Nun gibt es erste Ermittlungsergebnisse.

"Die Polizei hat mich informiert, dass es sich um Brandstiftung gehandelt hat", sagt der Bürgermeister von Vöcklabruck, Peter Schobesberger (SP) auf OÖN-Nachfrage. Auch die Täter dürften schon feststehen, diese Information sei aber von der Polizei noch nicht freigegeben worden, so Schobesberger.

Sobald neue Informationen bereitstehen, wird der Artikel aktualisiert.

Autorin Lena Gattringer Redakteurin Leben Lena Gattringer

