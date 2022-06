Brandstiftung: Feuerwehrmann freigesprochen

Immer war ein Jungfeuerwehrmann aus Steyr am Brandort und alarmierte die Einsatzkräfte. Das machte den jungen Mann so verdächtig, dass ihn die Staatsanwaltschaft wegen Brandstiftung und schwerer Sachbeschädigung anklagte. Den Schöffen beim gestrigen Strafprozess am Landesgericht fehlte bei den Anschuldigungen nur eines: Beweise. Der Jungfeuerwehrmann, der immer geleugnet hatte, die ihm vorgeworfenen Taten begangen zu haben, wurde freigesprochen.