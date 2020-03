Brandstiftung bei Holzlager

Teile eines Holzstammlager mit einem Volumen von mehr als 200 Kubikmetern standen in Flammen. Von einem Haus in Pettenbach aus hatte ein Augenzeuge den Brand entdeckt und alarmiert. 100 Kräfte der Feuerwehr hatten die Lage rasch im Griff, es musste allerdings eine längere Löschleitung gelegt werden. Es handelt sich um Brandstiftung, so ein Sachverständiger.

