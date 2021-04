Brandstiftung aus Langeweile: Kinder richteten großen Schaden an

Das Trio steckte das Holz mit Streichhölzern in Brand. Das Feuer breitete sich schnell aus und griff bereits auf die Elektro- und Kanalrohre über, die an der Unterseite der Brücke montiert waren. Die Freiwillige Feuerwehr wurde um kurz vor 16 Uhr alarmiert und konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen und ablöschen. Dennoch wurden die Hauptabflussrohre dreier Gemeinden stark in Mitleidenschaft gezogen. "Es musste eine notdürftige Entsorgungskette mittels Tankwagen provisorisch eingerichtet werden", berichtet die Polizei am Freitagmorgen. Bei der Einvernahme gaben die Schüler gegenüber den Polizisten der Inspektion Schwanenstadt an, aus "Langeweile" gehandelt zu haben. Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

Die Feuerwehr Rüstorf stand zwei Stunden im Einsatz. Bild: Matthias Lauber

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.