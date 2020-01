Brandstifter schlug bereits zum vierten Mal binnen zweier Tage in Enns zu

Es war bereits der vierte Einsatz innerhalb von zwei Tagen: Montagabend mussten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Enns erneut zu einem Brand nahe dem Bahnhof ausrücken. Diesmal stand ein riesiger Holzstoß in Flammen.

Auch in diesem Fall dürfte laut Polizei das Feuer gelegt worden sein: "Der Spürhund hat erneut Brandbeschleuniger erschnüffelt", sagte Polizeisprecher Michael Babl gestern Nachmittag. Genauso wie am Sonntag bei zwei weiteren Bränden eines Müllcontainers sowie im ehemaligen Bahnhofsgebäude, das jetzt als Lagerhalle genutzt worden war.

Einsatz dauerte drei Stunden

Es war kurz vor 21 Uhr, als ein 41-jähriger Passant am Montag den Brand in einem Waldstück des Donaubegleitweges der Einsatzzentrale meldete. Als die 27 Helfer beim Einsatzort in der Ortschaft Enghagen eintrafen, schlugen die Flammen bereits meterhoch in die Luft. Drei Stunden lang dauerte der Einsatz, ehe die Feuerwehrleute gegen Mitternacht wieder einrücken konnten.

Für die Helfer sind die Einsätze belastend, sagt der Ennser Feuerwehrkommandant Alfred Stummer: "Es ist stressig, bis tief in die Nacht im Einsatz zu sein und in der Früh dann in die Arbeit gehen zu müssen."

"Wir gehen davon aus, dass es einen Zusammenhang zwischen allen vier Fällen gibt", sagte Polizeisprecher Babl am Dienstag und bat die Bevölkerung um Hinweise: "Man kann sich bei jeder Dienststelle melden."

Bei vielen Ennsern macht sich nach den Vorfällen der vergangenen Tage Verunsicherung breit, sagen sie im Gespräch mit den OÖNachrichten.

Feuerwehrkommandant Stummer empfiehlt der Bevölkerung allerdings, Ruhe zu bewahren. Die Ennser sollten "normal weiterleben wie bisher, aber auch die Augen offenhalten – und falls jemandem etwas auffällt, bitte die Polizei verständigen."

