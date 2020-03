Brandstifter in Oberösterreich legte wohl zwei Feuer gleichzeitig

Die Feuerwehr wurde zu einem Reisighaufen gerufen, der in Vollbrand stand. Nur 200 Meter entfernt loderten Flammen bei zwei Heuballen, wo bereits am Mittwoch ein Feuer mit Brandbeschleuniger entfacht wurde. Der noch Unbekannte schlug damit schon ein zweites Mal zu, so die Polizei.

Nachdem die Feuerwehr den brennenden Reisighaufen gelöscht hatte und beim Aufräumen war, bemerkten die Kameraden, dass etwa 200 Meter Luftlinie entfernt zwei Heurundballen in Flammen aufgingen. Sofort wurde der Zug zum neuen Brandherd geschickt.

Bild: FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR

Genau an der gleichen Stelle hatte sie der unbekannte Feuerteufel am Mittwoch ziemlich auf Trab gehalten: Ein Holzstoß und zwei Heuballen wurden so wie auch in der Nacht auf Sonntag mit Brandbeschleuniger angezündet. Da die Trasse der Westbahn in unmittelbarer Nähe ist, fürchtete man einen Schaden der Oberleitung und stellte den Zugverkehr zuerst ganz ein.

Verletzt wurde bei den Brandstiftungen niemand. Die Polizei Enns bat, Hinweise unter 059133 4132 an sie zu richten.

