Brandmelder sind "die günstigsten Lebensretter"

Denn 80 Prozent der Opfer würden an jenen Rauchgasen ersticken, die via Brandmelder frühzeitig erkannt werden. In Oberösterreich gibt es jährlich rund 500 Brände in privaten Räumlichkeiten – statistisch gesehen verlieren dabei sechs Menschen ihr Leben.

"Trotzdem sind nur vier von zehn Haushalten mit dem günstigsten Lebensretter ausgestattet", sagt Landesrätin Michaela Langer-Weninger (VP). Entgegen verbreiteten Annahmen gebe es keine Fehlalarme bei Zigarettenrauch. Zudem seien die Investitionskosten überschaubar: Es gebe eine Vielzahl an Modellen, die zwischen fünf und zehn Euro kosten.