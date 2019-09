Brandhendl, Bierzelt, Polka: Das Welser Volksfest startet

Mit der Probebeleuchtung startet heute das Welser Volksfest. Bis einschließlich Sonntag lockt das größte Traditionsfest des Landes die Besuchermassen an. Zuletzt waren die Eröffnungstage auf dem Volksfest sechsmal in Folge verregnet. Bei der heutigen Probebeleuchtung wird nach Langem wieder Schönwetter vorhergesagt. Ideale Voraussetzungen also für einen Besuch der beiden Weinhallen, des großen Vergnügungsparks und des gemütlichen wie rustikalen Feststadls.

Polka-Queen Maria Santner

Um 19 Uhr beginnt der Festbieranstich. Die Eröffnung wird von Opernball-Choreographin Maria Santner gestaltet, die das Publikum im Stadl zu einem kollektiven Polka-Tänzchen auffordert. Serviert wird die gewohnt deftige Bierzeltkost, sprich Bratwürstel, Pommes und Brathendl. Der Bierpreis blieb unverändert. Die Halbe Bier kostet 4,80 Euro, für die Maß werden 9.50 Euro verlangt.

Deftig agieren im Feststadl auch die musikalischen Stimmungsmacher, die auf so lustige Namen wie Sumpfkröten, Voixxbradler, Saugeiger und Alpenyetis hören. Es darf getanzt werden – auch auf den Tischen. Während im rustikalen Feststadl die Gemütlichkeit regiert, widmet sich die Weinkost heute Abend einer ganz bestimmten Spezies – den sogenannten Mid-Agers. DJ Aydi wirft die Zeitmaschine an, in der Besucher zu den besten Hits der 80er- und 90er- Jahre abshaken oder auch alte Erinnerungen auffrischen.

Spektakuläre Fahrgeschäfte

Im Vergnügungspark rotieren gezählte 26 Fahrgeschäfte. Nicht mehr ganz neu, dafür ungebrochen spektakulär: Chaos, Panic, Sky Flyer oder Tagada. Und auch der Kettenflieger und die Geisterbahn dürfen auf keinem Welser Volksfest fehlen.

Jugend im "Voiki"

Twens und Teenager steuern im "Voiki", so deren Sprachgebrauch, das Weindorf an, wo DJs wie Fab Toulouse, Rudy MC und andere Turntable-Größen dem Partyvolk bis in die Morgenstunden kräftig einheizen. (fam)