Brandalarm in Plus City: Täter überführt

Die Vorstellungen wurden eine halbe Stunde lang unterbrochen. Nun hat die Polizei die beiden Burschen überführt, wie sie am Donnerstag berichtete.

Der 15-jährige Österreicher und der 13-jährige Iraner aus Linz sagten, das Zündeln sei außer Kontrolle geraten und als ein Brand entstand, seien sie geflüchtet. An den Sitzbänken in der Raucherecke entstand ein Schaden von 4.300 Euro. Die Kinobetriebsgesellschaft musste wegen der Film-Unterbrechungen Freikarten im Wert von insgesamt 5.200 Euro an die Kinobesucher austeilen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.